Une fuite indique que les performances de l’iPhone 12 écraseront chaque nouveau téléphone Android – .

L’iPhone 12 devrait disposer d’un tout nouveau processeur Apple A14 qui devrait être plus rapide et plus efficace que l’A13 Bionic dans l’iPhone 11.

La série A14 sera probablement fabriquée par TSMC selon un nouveau procédé de 5 nm, une première pour l’industrie.

Une nouvelle fuite indique que l’A14 sera nettement plus rapide que l’A13, et donc considérablement plus rapide que n’importe lequel des meilleurs appareils Android de cette année.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Pendant des années, Apple a été à la pointe de l’innovation en matière de puces. Les puces de la série A de la société qui alimentent l’iPhone et l’iPad surpassent toujours les appareils Android de la même année exécutant les derniers processeurs de Qualcomm, Samsung et d’autres fabricants de puces. Android essaie de rattraper l’iPhone depuis qu’Apple a présenté la toute première puce 64 bits pour les appareils mobiles, et les téléphones Android ne sont toujours pas en mesure de surpasser les performances impressionnantes de l’iPhone. La puce la plus récente de la série A est le processeur A13 Bionic qui alimente la série iPhone 11, qui est plus rapide que tout ce qui est disponible pour les appareils Android. Des tests de référence ont montré que le processeur Snapdragon 865 qui alimente le Galaxy S20 et les autres téléphones Android 2020 phares ne correspond pas à l’A13. Les comparaisons de vitesse réelles ont prouvé la même chose lorsqu’il s’agit de lancer des applications exigeantes ou d’effectuer des tâches intensives. L’énorme quantité de RAM du S20 aide Samsung à compenser le manque d’énergie brute, mais ce n’est toujours pas suffisant. Les puces A14 qui alimenteront les téléphones iPhone 12 d’Apple seront encore plus rapides que l’A13, offrant des performances qui ne seront probablement pas égalées par un nouvel appareil Android cette année – et peut-être même l’année prochaine – en fonction d’une nouvelle fuite.

Chaque nouvelle génération d’iPhone apporte une toute nouvelle puce de série A qui est non seulement plus rapide que son prédécesseur, mais aussi plus efficace. L’A14 devrait déjà être un processeur de 5 nm, et ce sera probablement la première puce de ce type à arriver sur le marché cette année. TSMC, qui a fabriqué la plupart des processeurs iPhone et iPad précédents, devrait produire en masse le processeur 5 nm pour l’iPhone 12.

Un premier benchmark A14 vient de faire son chemin en ligne, rapporte Research Snipers, révélant les scores de Geekbench 5 pour la nouvelle puce.

L’A14 a apparemment marqué 1658 et 4612 points dans les scores mono et multi-cœurs, respectivement, qui sont tous deux des augmentations significatives par rapport à l’A13, qui obtient 1329 et 3468 notes dans les mêmes tests. Nous envisageons des augmentations de vitesse comprises entre 25% et 33% par rapport au modèle de l’année dernière, qui dépasse déjà le Snapdragon 865 (Qualcomm), Exynos 990 (Samsung) et Kirin 990 (Huawei).

Ce nouveau rapport note également que la puce A14 sera apparemment cadencée à 3,1 GHz, soit 400 MHz de plus que la vitesse de 2,7 GHz de l’A13. Apple ne fait jamais grand cas de ces détails en parlant de ses processeurs ARM qui alimentent l’iPhone et l’iPad. Mais si cette fuite est précise, l’A14 sera le premier processeur ARM à passer à 3 GHz. C’est une étape importante pour les puces mobiles, en particulier compte tenu de toutes les conversations qui disent qu’Apple travaille sur son premier MacBook alimenté par ARM. Les générations de puces de la série A les plus récentes ont obtenu de meilleurs résultats que les puces Intel qui alimentent le MacBook Pro, ce qui incite à penser qu’un MacBook ARM est imminent.

Même si cette nouvelle fuite n’est pas précise, l’A14 devrait encore surpasser de manière significative son prédécesseur grâce au passage au nouveau processus de 5 nm. Le rapport ne dit pas à quel point la puce A14 sera efficace par rapport à l’A13, mais c’est probablement le genre d’informations auxquelles Apple a accès.

Une variation de l’A14 est susceptible d’alimenter les futurs pros de l’iPad, mais ce n’est qu’une spéculation à ce stade. Apple devrait dévoiler un rafraîchissement de l’iPad Pro ce printemps, l’A13X étant probablement le candidat CPU pour les nouvelles tablettes. Pendant ce temps, l’iPhone 12 devrait être dévoilé cet automne, probablement à la mi-septembre comme les modèles précédents, mais la pandémie de coronavirus COVID-19 pourrait avoir un impact sur l’événement de lancement et la date de sortie réelle des prochains nouveaux téléphones iPhone 12.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.