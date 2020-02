Une fuite révèle le calendrier de lancement d’un tout nouveau produit contrairement à tout ce qu’Apple a fait auparavant – .

Il ne fait vraiment aucun doute à ce stade que 2020 s’annonce comme une année extrêmement chargée pour Apple, et la plupart des fans se concentrent sur une gamme de produits en particulier. Inutile de dire que nous parlons de la gamme iPhone d’Apple. Après trois ans d’iPhones avec des designs si similaires qu’ils ne se distinguent pas de l’avant, Apple aurait un rafraîchissement de conception massif en magasin pour les acheteurs de smartphones en 2020. Mot de Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, qui se trouve être l’initié Apple le plus précis au monde, suggère que la nouvelle série iPhone 12 arborera une nouvelle conception similaire à ce qu’Apple faisait au début des années 2010 avec les séries iPhone 4 et iPhone 5. Compte tenu de la qualité des antécédents de Kuo, nous pouvons certainement nous attendre à ce que l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max d’Apple et éventuellement un quatrième nouveau modèle d’iPhone 12 comportent des encoches plus petites et des bords métalliques plats autour de l’extérieur de chaque téléphone. Nous pouvons également nous attendre à ce que la nouvelle série iPhone 12 soit le premier smartphone d’Apple avec prise en charge de la connectivité 5G, et quelques autres fonctionnalités de renom pour adoucir le pot.

Bien sûr, la série iPhone 12 n’est pas la seule nouvelle gamme de produits sur laquelle la société travaille. Nous avons vu des rapports sur de nouveaux modèles d’iPad Pro qui devraient faire leurs débuts dès le mois prochain aux côtés d’un autre nouveau produit Apple très attendu, l’iPhone SE 2 tant attendu, qui a également été appelé récemment l’iPhone 9. Autres nouveaux iPads pourrait être publié cette année, et il y a aussi des rumeurs d’une version plus abordable des écouteurs antibruit d’Apple en préparation, que les gens appellent AirPods Pro Lite. Les modèles d’ordinateurs portables actualisés devraient également arriver sur les différentes gammes d’ordinateurs portables MacBook d’Apple cette année, mais il y a un autre nouveau produit Apple dont nous commençons maintenant à en savoir plus à ce sujet qui ne ressemblera à rien de ce que la société a publié auparavant.

D’une manière générale, Apple est tout au sujet de l’itération. La société met régulièrement à jour des produits passionnants dans ses différentes gammes et n’introduit pas très souvent des produits entièrement nouveaux. Dans ce cas, ils visent souvent de nouveaux marchés importants – pensez à l’Apple Watch qui a fait ses débuts en 2015 ou aux AirPods qui ont été lancés pour la première fois en 2016. Ce sont maintenant des entreprises de plusieurs milliards de dollars. Bien sûr, Apple lance également de nouveaux accessoires et produits complémentaires de temps en temps, et il semble que nous pouvons nous attendre à un lancement dans ce sens dans les mois à venir.

Ming-Chi Kuo a remis mardi une nouvelle note à ses clients concernant les AirTags, un tout nouveau type de produit sur lequel Apple travaillerait. Nous avons vu des AirTags mentionnés à plusieurs reprises maintenant, plus récemment par des développeurs qui ont trouvé des références au produit inédit dans le propre logiciel iOS 13.2 d’Apple. Sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, les AirTags devraient être des balises de suivi et de localisation d’appareil similaires à ce que nous avons vu de Tile.

Il n’était pas clair à l’époque où les nouveaux AirTags d’Apple pourraient être lancés, mais Kuo pourrait juste avoir divulgué les plans d’Apple dans sa nouvelle note. Selon l’analyste respecté, les nouveaux trackers de type tuile devraient être introduits au troisième trimestre de l’année. Kuo affirme que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple se préparent à commencer la production de dizaines de millions d’unités AirTag d’ici la fin de l’année. Sur la base de la mention par Kuo d’un lancement au troisième trimestre, il semble possible qu’Apple dévoile son nouveau rival Tile aux côtés de la série iPhone 12 en septembre. Alternativement, comme le suggère ., Apple pourrait les annoncer plus tôt lors de la WWDC 2020 afin que les développeurs tiers puissent proposer autant d’intégrations d’applications que possible avant la sortie du troisième trimestre.

Source de l’image: pio3 / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

