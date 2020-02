Une fuite suggère que le prochain MacBook Pro 13 pouces comportera des puces Ice Lake de 10e génération d’Intel

Après qu’Apple a lancé le nouveau MacBook Pro 16 pouces avec son écran plus mince, ses composants internes améliorés et son clavier à interrupteur à ciseaux (la mort au papillon), il semblait que la réaction de tout le monde était de demander quand ces mises à jour arriveraient sur le MacBook 13 pouces. Pro. Les gens ont commencé à spéculer si le plus petit MacBook Pro apprécierait également ce nouvel écran et ce merveilleux nouveau clavier.

Au cours du week-end, nous avons eu un aperçu potentiel de l’un des changements apportés au nouveau modèle. Signalé par MacRumors, quelqu’un a divulgué ce qui est potentiellement une référence du nouveau MacBook Pro 13 pouces et, s’il est authentique, révèle qu’Apple prévoit de mettre en œuvre les processeurs Ice Lake d’Intel de 10e génération dans l’ordinateur portable.

Macbook Pro 13 pouces 2020

> i7-1068NG7 2,3 GHz base 4,1 GHz boost 28 W

> 32 Go de RAM

> SSD 2 To pic.twitter.com/o4k6ymc6oJ

– _rogame (@_rogame) 15 février 2020

La comparaison de la nouvelle référence avec l’actuel Macbook Pro 13 pouces haut de gamme d’Apple, sorti en 2019, montre que le nouveau modèle peut augmenter les performances du processeur de 12% et les performances du GPU de 29%. La génération actuelle de MacBook Pro est toujours dotée de processeurs Intel de 8e génération, donc ce genre de saut est attendu.

Time Spy

i5-8279U 4C / 8T base 2,4 GHz boost 4,1 GHz + Iris Plus 655 avec 128 Mo eDRAM 28W (MacBook Pro 13 pouces 2019)

contre

i7-1068NG7 4C / 8T 2,3 GHz base 4,1 GHz boost 28W (2020 13 “MacBook Pro) pic.twitter.com/Ogr4sfGGNa

– _rogame (@_rogame) 15 février 2020

Si le nouveau Macbook Pro 13 pouces comporte des puces Ice Lake, ce sera le premier Mac à le faire. Selon les rumeurs, le nouveau modèle devrait voir le jour au premier semestre de cette année.Nous pourrions donc le voir dévoilé lors de la rumeur de mars de la société, plus tard lors de la WWDC 2020, ou même dans un communiqué de presse comme Apple l’a fait pour des produits plus récents.

