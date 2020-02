Une fuite sur Twitter montre comment le processus de vérification des faits par les bénévoles pourrait fonctionner

Avec des bouleversements politiques et sociétaux apparemment à l’ordre du jour mondial quotidien, l’information et la désinformation voyagent rapidement et Twitter est l’une des plateformes les plus importantes où cela se produit. Là où elle hésitait auparavant à installer des garde-corps de vérification des faits pour réduire l’impact des contenus intellectuellement nuisibles, la société a récemment commencé à étiqueter certaines vidéos publiées sur les tweets comme manipulées de manière trompeuse. Bientôt, selon une fuite de démonstration, cela pourrait franchir une nouvelle étape.

Le service de microblogage prévoit de déployer une sorte de modeartion communautaire, un peu comme ce qui se passe sur Reddit ou Wikipedia, à partir du 5 mars. Twitter a reconnu l’existence de ces plans à NBC News, affirmant que les maquettes vues sont “une option” cela impliquerait la rétroaction de la communauté. “

Un exemple dans lequel l’effort se manifester serait Community Notes, un programme dans lequel les utilisateurs participent à l’évaluation de la fiabilité dans les tweets. Lorsqu’un bénévole signale un tweet dans la démo, on lui demande si les informations fournies induiraient probablement les lecteurs en erreur, dans quelle mesure les autres membres de la communauté seraient-ils d’accord avec leur évaluation sur une échelle de 1 à 100, et des détails spécifiques sur les informations .

Les participants aux Notes communautaires actifs et précis gagnent des points et, avec plus de points, une plus grande influence avec chaque rapport.

Dans ces exemples, Twitter étiquette chaque tweet comme étant dangereusement trompeur, puis répertorie plusieurs rapports de membres de Community Notes (dénotés avec des badges de bouclier verts semblables au badge bleu vérifié) ainsi que de journalistes, le cas échéant. Les utilisateurs sont informés que la visibilité du tweet sur la plateforme sera généralement réduite et sont encouragés à participer en appuyant sur un bouton dédié.

Nous pouvons voir quelques changements par rapport à ce que ces images de démonstration représentent, mais la société a confirmé qu’elle ira de l’avant avec plus de vérification des faits au cours des prochaines semaines.