Une grosse fuite d’iPhone 12 révèle une énorme mise à niveau de la caméra et plus de spécifications clés – .

L’iPhone 12 est sur le point d’être lancé en septembre, et nous avons déjà entendu quelques détails à ce sujet. Le combiné comportera la plus grande refonte de l’iPhone d’Apple depuis l’iPhone X, mais il conservera l’encoche Face ID sur le devant. Autre nouveauté: la prise en charge de la 5G, qui arrive cette année dans les trois versions de l’iPhone 12. Une toute nouvelle fuite nous donne encore plus de détails sur l’une des mises à niveau très attendues de l’iPhone prévues pour le modèle de cette année, l’appareil photo. Apparemment, Apple est prêt à augmenter considérablement le nombre de mégapixels sur son appareil photo principal orienté vers l’arrière, tout comme Samsung l’a fait avec la série Galaxy S20. Plus intéressant encore, la prise en charge du mode nuit est censée arriver à toutes les caméras arrière.

Apple n’a jamais couru ses concurrents en ce qui concerne le nombre de pixels sur ses caméras, choisissant de ne mettre à niveau les capteurs que lorsque cela avait du sens pour une vue d’ensemble. Les modèles actuels de l’iPhone 11 comportent deux ou trois objectifs de 12 mégapixels à l’arrière – et nous avons des appareils photo de 12 mégapixels sur l’iPhone depuis l’iPhone 6s.

Apple a amélioré d’autres aspects de l’ensemble du processus de prise de vue, prouvant une fois de plus que l’augmentation du nombre de pixels n’est pas suffisante pour améliorer l’expérience de l’appareil photo. C’est quelque chose que les fournisseurs d’Android ont engagé jusqu’il y a quelques années, lorsque beaucoup d’entre eux ont commencé à se concentrer sur différentes améliorations de caméras.

La chaîne YouTube EverythingApplePro s’est associée au célèbre leaker Max Weinbach pour révéler certaines des nouvelles fonctionnalités de la caméra iPhone 12. Apple devrait maintenir en place des capteurs à triple objectif sur les modèles iPhone 12 Pro, mais les téléphones recevront également des capteurs de temps de vol.

Apple teste prétendument les appareils iPhone 12 avec des caméras primaires de 64 mégapixels, a déclaré Weinbach. La société cherche à améliorer les capacités de zoom des nouveaux iPhones sans utiliser de lentille périscope, comme l’a fait Samsung.

Il est également intéressant d’affirmer qu’Apple ajoutera la prise en charge du mode nuit à tous les appareils photo à l’arrière des modèles d’iPhone 12 Pro, ce qui devrait améliorer tous les types de photos capturées dans des conditions de faible luminosité. En outre, Apple cherche à augmenter l’ouverture de ses capteurs, l’objectif ultra grand-angle disposant d’un capteur F / 1,6, selon le rapport.

L’appareil photo bénéficie également d’un mode HDR amélioré appelé officieusement Smart XDR, ainsi que d’un mode macro qui vous permettra de vous rapprocher de votre sujet qu’auparavant.

La vidéo ci-dessous révèle également d’autres fonctionnalités prétendues de l’iPhone 12, y compris une batterie beaucoup plus grande de 4 400 mAh pour l’iPhone 12 Pro Max, qui est destinée à mieux répondre aux besoins énergétiques accrus du téléphone – l’écran 120 Hz et la connectivité 5G devraient consommer plus d’électricité qu’avant.

Enfin, le rapport indique que Verizon pourrait travailler avec Apple sur une version rouge spéciale de l’iPhone 12 Pro, qui comportera un cadre noir et un logo Apple et du verre rouge.

Bien que Weinbach ait révélé tous les secrets du Galaxy S20 et de Z Flip bien avant leur lancement, ne traitez pas encore les affirmations de son iPhone 12 comme des faits. Ce sont encore des rumeurs non confirmées. Après tout, nous sommes à quelques mois du lancement de l’iPhone 12, et le combiné n’a pas encore atteint les chaînes de production. Découvrez la vidéo complète ci-dessous qui couvre d’autres rumeurs Apple, pas seulement celles de mise à niveau de la caméra iPhone 12:

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

