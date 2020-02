Une grosse fuite pourrait avoir gâché deux nouveaux Avengers à venir au MCU – .

J’ai souvent expliqué pourquoi je pense que Doctor Strange dans le multivers de la folie sera le film pivot de MCU Phase 4, mais ce n’est pas le seul film de la phase 4 qui comportera une distribution d’ensemble formidable. Les autres premières plus tard cette année, et ce sera facilement le plus grand film MCU qui ne fasse pas partie de la franchise Avengers en ce qui concerne le nombre de super-héros. The Eternals, qui sortira le 6 novembre, présentera l’un des scénarios les plus impressionnants depuis Captain America: Civil War – et nous regardons de nouveaux héros ainsi que de nouveaux méchants dans celui-ci. Mais il s’avère que deux d’entre eux pourraient être plus importants pour l’histoire que les autres, et ils pourraient très bien se retrouver dans d’autres images Marvel sur la route, Avengers 5 inclus.

Eternals raconte l’histoire d’un groupe d’êtres immortels qui ont protégé la planète pendant des millénaires avant l’aube des Avengers. Ces héros, nous l’avons récemment appris, sont conscients de l’existence des Avengers, mais les Avengers n’ont aucune idée de qui sont les Eternels. En fait, l’une des choses que le film expliquera, espérons-le, est où se trouvent les Eternals lorsque Thanos a claqué des doigts. Certains d’entre eux ont-ils été enlevés? Qu’ont fait les autres au cours des cinq années qui ont suivi? Et pourquoi n’ont-ils pas aidé à combattre Thanos?

À l’avenir, cependant, ces Eternals pourraient vouloir travailler avec les Avengers et d’autres héros Marvel pour défendre la planète contre plus d’attaques, et Eternals pourrait mettre tout cela en place.

Mais il s’avère que tous les Eternals qui apparaissent dans le film ne seront pas essentiels à l’histoire, et un nouveau rapport nous dit qu’un seul Eternal sera parmi les deux rôles principaux du film. Le rapport provient de l’initié de Marvel Daniel Richtman (via MCU Cosmic), qui dit que Sersi (Gemma Chan) et Black Knight (Kit Harington) sont confirmés pour être les principaux acteurs du film.

Les personnes qui ont visité le plateau ont confirmé que les deux personnages seront les principaux protagonistes. Ils développeront une histoire d’amour, qui sera un détail intéressant étant donné que Sersi et Ikaris (Richard Madden) ont une histoire ensemble. À l’avenir, Sersi et Black Knight pourraient rejoindre les Avengers, mais ce n’est qu’une spéculation compte tenu de toutes les informations ci-dessus.

En plus de cela, vous n’amenez pas l’acteur qui a joué Jon Snow dans le MCU sans lui donner un rôle multi-film. C’est quelque chose que nous avons dit depuis que Marvel a révélé pour la première fois que Harington rejoindrait le casting de The Eternals il y a plusieurs mois. Fait intéressant, Harington a été le dernier ajout important au film, rejoignant Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Kimail Nanjiani (Kingo), Lia McHugh (Sprite), Lauren Ridloff (Makkari) et Barry Keoghan (Druig).

Source de l’image: Marvel

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

