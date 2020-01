Une image qui fuit confirme le bonus de précommande S20 Plus / Ultra, un module de caméra volumineux

91Mobiles

Nous ne sommes qu’à quelques semaines du dévoilement officiel du Samsung Galaxy S20, et les fuites ne cessent de couler. Nous avons déjà vu des rendus et des spécifications des prochains téléphones phares, mais maintenant nous savons ce que la pré- le bonus de commande sera pour les premiers utilisateurs.

L’image promotionnelle ci-dessous (via Evan Blass) confirme que les précommandes du Galaxy S20 Plus ou S20 Ultra seront livrées avec une paire de Samsung Galaxy Buds Plus gratuitement. Des rendus de haute qualité des derniers écouteurs sans fil de Samsung ont été divulgués plus tôt cette semaine. Les premières indications montrent que le successeur des Galaxy Buds a un prix plus élevé et une batterie plus grande, mais pas de suppression active du bruit.

L’année dernière, Samsung a proposé un accord similaire avec les précommandes du Galaxy S10, mais il a finalement manqué d’unités et a proposé un certificat-cadeau à la place. Les petits caractères indiquaient «jusqu’à épuisement des stocks», et si l’offre de cette année est la même, vous pouvez envisager de précommander dès que possible.

Le Galaxy S20 standard, qui devrait être le moins cher de la gamme sans suivi du Galaxy S10e, est nettement absent de l’image. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il ne sera pas inclus dans l’offre de précommande, mais cela sonne vrai par rapport à l’offre de l’année dernière, qui n’incluait pas les précommandes du Galaxy S10e.

L’image donne également un bon aperçu de la bosse de l’appareil photo, et sur le S20 Ultra, elle semble faire saillie bien en dehors du corps du téléphone. Bien qu’il soit beaucoup moins laid que les premiers rendus, ce qui a suscité une foule de mèmes lors de sa première fuite il y a près de deux mois, les bords tranchants du boîtier de l’appareil photo ne semblent pas particulièrement confortables à tenir.

Selon les rumeurs, le Galaxy S20 Ultra 5G uniquement aurait une configuration impressionnante qui comprend un capteur d’appareil photo principal de 108 MP et un téléobjectif de 48 MP capable de prendre des photos en zoom optique 10x et numérique 100x. Cette combinaison de capteurs est probablement ce qui rend le module de caméra tellement plus grand que le S20 Plus ou S20.

Quoi qu’il en soit, attendez-vous à la liste complète des détails du S20 et du Galaxy Buds Plus lors de l’événement de lancement officiel Unpacked 2020 le 11 février.

