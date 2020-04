Une liste de tous les services de streaming offrant du contenu gratuit et des essais étendus

Plusieurs services de streaming offrent actuellement des options de contenu gratuites, offrant une multitude d’émissions de télévision et de films gratuits à regarder sur une base temporaire. Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les offres sans montre que nous avons trouvées jusqu’à présent, et voici une excellente liste pour vérifier si vous avez besoin de quelque chose à faire ce week-end.

Apple TV +

De nombreuses personnes qui ont récemment acheté un nouveau produit Apple ont déjà un abonnement gratuit d’un an à Apple TV +, mais pour celles qui ne le font pas, Apple propose gratuitement plusieurs émissions Apple TV +, avec du contenu disponible via l’application TV sur iPhone, iPad, «Apple TV», iPod touch, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG, et les appareils Amazon Fire TV et Roku.

Les émissions et les films gratuits sont répertoriés ci-dessous:

Dickinson

Fantôme écrivain

Helpsters

Pour toute l’humanité

Serviteur

Snoopy dans l’espace

La reine des éléphants

Little America

C’est environ un tiers du contenu sur Apple TV +, et il exclut certaines des émissions les plus populaires comme “The Morning Show”. Aucun abonnement n’est requis, mais vous devrez vous connecter avec un identifiant Apple.

HBO

HBO offre un accès gratuit à bon nombre de ses émissions de télévision, films et documentaires originaux, avec le contenu disponible sans abonnement au cours du mois d’avril en utilisant les applications HBO Go et HBO Now sur iOS et Android.

Certains des spectacles gratuits incluent «Barry», «Big Little Lies», «Silicon Valley», «Veep», «True Blood» et «The Wire», tandis que les films gratuits incluent «Small Foot», «The LEGO Movie 2 : La deuxième partie, “” Pokémon détective Pikachu “, et plus encore. Une liste complète ainsi que des instructions sont disponibles sur le site Web de HBO.

Le contenu gratuit de HBO est limité à ceux des États-Unis.

Réseaux AMC

AMC propose du contenu gratuit qui comprend la première moitié de la saison 10 de “The Walking Dead”, ainsi que des documentaires sur la nature de la BBC, des films Sundance et une programmation IFC gratuite comme “Brockmire” et “Mystery Science Theatre 3000”.

EPIX gratuit via les chaînes Apple TV

EPIX, un service de streaming qui propose un catalogue de films et d’émissions de télévision, est actuellement gratuit pour ceux qui accèdent au service via la fonctionnalité Apple TV Channels de l’application Apple TV.

Pour accéder au contenu gratuit, ouvrez l’application Apple TV, choisissez «Mes chaînes», puis sélectionnez EPIX. EPIX sera gratuit jusqu’au 3 mai. L’application TV est disponible sur iPhone, iPad, «Apple TV», iPod touch, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG et les appareils Amazon Fire TV et Roku.

Afficher l’heure

Showtime propose un essai gratuit d’un mois, ce qui donnera aux gens suffisamment de temps pour tester le service et regarder des émissions de télévision et des films gratuits. Il en coûte 10,99 $ par mois après la période d’essai d’un mois, alors assurez-vous de définir un rappel pour annuler si vous ne souhaitez pas vous abonner.

Vous pouvez vous inscrire sur le Web ou sur des plateformes comme l’Apple TV à l’aide de la fonction Showtime Channel de l’application TV.

CBS All Access

Le service All Access de CBS est disponible gratuitement pendant une période d’essai d’un mois avant le début des frais de 5,99 $ à 9,99 $ par mois. Il offre un accès à tous les téléviseurs CBS ainsi qu’à la télévision en direct.

Vous pouvez vous inscrire pour un mois gratuit de CBS All Access en utilisant la fonction CBS All Access Channel de l’application TV.

Comme pour tous les essais gratuits par abonnement, assurez-vous de définir un rappel pour annuler afin de ne pas être accidentellement facturé s’il ne s’agit pas d’un service que vous souhaitez conserver à long terme.

YouTube Originals

YouTube a mis à disposition gratuitement plusieurs de ses séries originales, avec une liste disponible via Google.

PBS Kids

Pour le moment, PBS Kids a mis à jour son application iOS pour supprimer l’exigence que les gens créent une connexion pour regarder le contenu, afin que les enfants puissent regarder l’application sans tracas. Le contenu PBS Kids est gratuit.

Amazon Prime Now

Amazon offre un accès gratuit à certains films et émissions de télévision pour enfants sans abonnement Prime, dans le but de divertir les enfants. Plusieurs films et émissions de télévision sont disponibles via IMDB TV, un service appartenant à Amazon qui propose du contenu financé par la publicité.

Amazon Prime Video est également accessible via un essai gratuit d’un mois d’Amazon Prime pour ceux qui n’ont pas encore d’abonnement.

Sling Free

Sling TV fournit gratuitement du contenu SLING via ses applications et via le site Web de Sling TV. Le contenu gratuit comprend «Hell’s Kitchen», «A Quiet Place», «The Cabin in the Woods», «Rick and Morty», et plus encore. Aucune connexion ou carte de crédit n’est requise pour accéder au contenu via Sling Free.

Hulu

Pour ceux qui ne se sont pas déjà inscrits pour un essai gratuit, Hulu offre 30 jours pour essayer le service. Hulu permet également des périodes d’essai gratuites pour certains abonnés de retour éligibles. Le prix commence à 5,99 $ par mois après l’essai gratuit du service financé par la publicité.

Netflix

Pour ceux qui ne se sont pas déjà inscrits pour un essai gratuit, Netflix offre 30 jours pour essayer le service. Le prix commence à 8,99 $ par mois après l’essai gratuit.

Quibi

Le tout nouveau service de streaming en forme courte Quibi offre actuellement à ses clients un essai gratuit de 90 jours pour tester le contenu. Après le procès, Quibi coûte 4,99 $ par mois.

Autres services offrant des essais gratuits d’un mois

Ci-dessous, nous avons répertorié quelques autres services de streaming plus petits qui ont actuellement des offres d’essai gratuites de 30 jours via la fonctionnalité Apple TV Channels sur l’Apple TV. Certains de ces essais gratuits sont limités à la fonction Chaînes, bien que d’autres soient également disponibles sur les sites Web de chaque service.

A&E Crime Central

Acorn TV (Utilisez le code promo FREE30 sur le site Web)

Arrow Video Channel

Coffre historique

Club de cinéma à vie

Caboche

PBS Living

Shudder (utilisez le code SHUTIN sur le site Web)

Smithsonian Plus

Sundance Now (utilisez le code SUNDANCENOW30 sur le site Web)

Urban Movie Channel (Utilisez le code UMCFREE30 sur le site Web)

Commentaires du guide

Connaissez-vous un service de streaming offrant un essai gratuit étendu ou du contenu gratuit que nous avons laissé de côté? Envoyez-nous un e-mail ici et nous l’ajouterons.

