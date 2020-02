Une meilleure façon de taper sur un iPhone?

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 370

Mes gros doigts n’ont jamais été à l’aise de taper sur l’écran de mon iPhone. Je tape rarement quoi que ce soit – les touches sont trop petites et trop rapprochées, donc je préfère de beaucoup la dictée.

Taper sur un écran d’iPhone n’est tout simplement pas efficace. La disposition du clavier QWERTY a été créée il y a plus de 100 ans spécifiquement pour empêcher les touches de se coincer — lorsque deux touches voisines sont enfoncées en même temps ou en succession rapide et deviennent coincées. En d’autres termes, une partie du raisonnement derrière la disposition QWERTY était de ralentir les dactylographes rapides en séparant les paires de clés souvent utilisées.

Je suis relativement compétent en QWERTY, en tapant environ 60 mots par minute sur n’importe quel clavier décent. Mais le clavier de l’iPhone n’est pas un clavier décent; J’ai de la chance si je tape 10 mots par minute sur mon iPhone (et encore moins si je fais une erreur, ce que je fais toujours).

Un nouveau type de clavier iPhone

Et c’est pourquoi je suis fasciné par Typewise, la première application clavier conçue à partir de zéro pour un écran tactile et sa promesse de réduire les fautes de frappe jusqu’à 80%.

En règle générale, il ne ressemble à aucun autre clavier d’iPhone que j’ai essayé – et j’en ai essayé beaucoup. Les premières choses que vous remarquerez sont les suivantes:

Évite également la disposition des touches QWERTY familière

et

Ses touches hexagonales sont 70% plus grandes que le clavier iPhone standard.

Parce que les touches sont réorganisées pour plus de précision, Typewise a une courbe d’apprentissage plus raide que les autres claviers. Mais il est livré avec un excellent didacticiel et un jeu de renforcement des compétences, qui devraient vous permettre d’atteindre la vitesse en 30 minutes ou moins.

Comment ça fonctionne

Dans les coulisses, Typewise utilise l’intelligence artificielle pour déterminer où votre doigt frappe chaque touche, puis ajuste son point central en conséquence, ce qui peut réduire de lui-même jusqu’à 53% les fautes de frappe. De plus, il surveille les corrections automatiques et les prévisions, ce qui le rend plus précis au fil du temps. Enfin, il surveille le mot que vous tapez après avoir rejeté une autocorrection afin de pouvoir l’offrir comme suggestion à l’avenir.

Il propose également des raccourcis intuitifs comme glisser vers le haut pour mettre une lettre en majuscule; balayer vers la gauche sur le clavier pour supprimer un ou plusieurs caractères, et balayer vers la droite pour restaurer les caractères que vous avez supprimés. Une fois que vous vous serez habitué à ces gestes, vous vous demanderez pourquoi ils ne sont pas sur tous les claviers d’iPhone. Oui, ils sont bons.

Et il respecte également votre vie privée!

Enfin, la plupart des claviers tiers nécessitent une autorisation d’accès complet au réseau, au GPS, au stockage, au calendrier et / ou aux contacts. Contrairement à la plupart des autres, Typewise effectue 100% de son traitement localement sur votre iPhone et ne nécessite donc aucune autorisation suspecte. Bien que les autorisations dont d’autres ont besoin ne soient pas néfastes, êtes-vous à l’aise que votre clavier ait accès à autant d’informations personnelles?

Si vous êtes frustré par le clavier de votre iPhone, ou si vous avez essayé d’autres claviers qui ne l’ont pas fait pour vous, essayez également.

Une dernière chose: j’ai failli abandonner parce que la disposition des touches n’était pas familière, mais j’ai revu le tutoriel et j’ai joué au jeu plusieurs fois de plus, et je comprends enfin. Conclusion: des touches plus grandes et plus intelligentes sont un plaisir si vous prenez le temps de vous y habituer.

Typiquement. Gratuit. (App Store et Google Play). https://typewise.app.