Une mise à jour de l’interface utilisateur 2.1 apporte les fonctionnalités du logiciel S20 au S10 et à la note 10

Samsung dit qu’il veut apporter “plus de ce que vous aimez” au Galaxy S20 à ses produits phares de la génération précédente, le Galaxy S20 et le Galaxy Note 10. Il le fait via une mise à jour One UI pour les deux téléphones.

La première parmi les nouvelles fonctionnalités est la prise unique, qui est la version de Samsung d’un tir en rafale alimenté par l’IA, très longue durée. Il prend tout un tas de photos pendant jusqu’à 10 secondes, puis choisit automatiquement l’image qu’il pense être la meilleure du bouquet.

Les deux téléphones auront également accès au mode nuit amélioré du Galaxy S20, ainsi qu’au mode nuit Hyperlapse de ce dernier.

Pour les geeks Snapchat et Instagram, le filtre personnalisé de Samsung vous permettra d’aller au-delà de la liste habituelle de filtres d’image et vous permettra de créer les vôtres, que vous pourrez également réutiliser ultérieurement.

Pour les vidéastes, la mise à jour débloquera le mode Pro Video, ce qui donne à l’utilisateur un contrôle plus précis sur divers paramètres tels que l’ISO, la vitesse d’obturation et l’exposition lors de l’enregistrement de vidéos. De plus, la caméra frontale peut désormais faire de la vidéo 4K / 60fps.

Lorsque vous aurez fini de prendre l’image / la vidéo parfaite et de l’embellir avec vos propres filtres, Samsung vous permettra également de partager vos œuvres d’art prisées en toute simplicité en utilisant Quick Share, la version du géant sud-coréen d’AirDrop pour ses téléphones. Le partage de musique, quant à lui, vous permet “d’étendre votre connexion Bluetooth couplée et vous n’avez pas besoin de vous déconnecter pour qu’un ami joue sa musique sur un haut-parleur ou un autoradio”.

Et lorsque vous avez terminé d’échanger des photos, vous pouvez revenir à la nouvelle galerie améliorée, qui comprend deux mises à niveau principales: Clean View et Quick Crop. Le premier regroupe des images similaires prises le même jour, tandis que le second vous permet de zoomer sur une image et de faire rapidement une copie recadrée de l’image avec cette vue sans avoir besoin de passer par un tas de menus.

Une interface utilisateur 2.1 est en cours de déploiement en Allemagne pour le S10 + en ce moment. Il a le nouveau AR Emoji, vidéo Pro, 4K 60fps de la caméra avant, Quick Share, Music Share et plus encore! pic.twitter.com/gLxOr1s2Bu

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 25 mars 2020

La société indique que la mise à jour du logiciel commencera à être déployée sur les deux téléphones à partir de mars, bien que les dates exactes varient selon la région et le modèle. Les utilisateurs en Allemagne, au moins, ont déjà commencé à recevoir One UI 2.1.