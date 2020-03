Une nouvelle application de suivi des coronavirus infecte les téléphones avec des logiciels malveillants – .

Les pirates profitent de la pandémie de coronavirus en lançant des logiciels malveillants dangereux déguisés en applications de suivi COVID-19.

Ne téléchargez aucune application Android inconnue en dehors du Google Play Store, surtout si elle est liée à l’épidémie de coronavirus.

Microsoft a publié un véritable tracker COVID-19 qui est constamment mis à jour, c’est donc un excellent outil à utiliser au lieu de suivre les applications de développeurs inconnus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Alors que des villes, des États et des pays entiers ferment leurs portes à la suite de la pandémie de coronavirus, les gens du monde entier essaient désespérément de rester informés et de se protéger, ainsi que leurs familles. Sans surprise, les applications apparaissent à gauche et à droite pour diffuser des informations et fournir des conseils utiles, mais peut-être encore moins surprenant, au moins l’une de ces applications est chargée de rançongiciels alors que les pirates tentent de profiter de la situation.

À la fin de la semaine dernière, DomainTools a signalé qu’un domaine prétendait offrir un outil de suivi des épidémies de coronavirus en temps réel que les utilisateurs d’Android pouvaient télécharger sur leurs appareils en dehors du Google Play Store. Bien sûr, la vérité était que l’application était une arnaque et qu’elle est capable de refuser aux utilisateurs l’accès à leur téléphone en forçant un changement de mot de passe. Il s’agit d’une «attaque de verrouillage d’écran» assez courante, et l’application a été correctement surnommée CovidLock.

Si vous procédez à l’installation de l’application sur votre téléphone, vous serez accueilli avec un écran vous indiquant que votre téléphone a été crypté et que vous devez payer 100 $ en bitcoin dans les 48 heures ou vos données seront effacées. Le ransomware menace même de fuir tous vos comptes de médias sociaux.

Il y a eu des protections pour ce type d’attaques depuis Android 7.0 Nougat, mais vous devez avoir défini un mot de passe pour déverrouiller l’écran. Sinon, vous serez vulnérable à cette attaque.

Nous l’avons suggéré à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais vous ne devez jamais télécharger une application en dehors du Play Store officiel, sauf si vous faites confiance implicitement à la source. Même alors, sachez que vous prenez un risque en le faisant. La bonne nouvelle est que DomainTools a procédé à une ingénierie inverse de la clé de déchiffrement et l’a publiée, donc si vous lisez ceci après avoir été victime de l’application, voici la clé dont vous avez besoin pour la déverrouiller: 4865083501.

Si vous souhaitez suivre le virus sans infecter aucun de vos appareils au cours du processus, vous devriez plutôt essayer le Bing COVID-19 Tracker interactif de Microsoft. Le site contient un décompte en direct de chaque infection confirmée, les ventilant par cas actifs, décès et récupérations, et propose une carte du monde interactive avec des cercles rouges cliquables représentant des cas dans des pays individuels et des États américains. En cliquant sur ces cercles, vous verrez une ventilation des récupérations et des décès, ainsi que des actualités et des vidéos concernant cette région (bien qu’elles ne soient pas toutes à jour).

Selon The Verge, le site tire des données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de Wikipedia. La fréquence de mise à jour des chiffres n’est pas claire, mais depuis que j’ai commencé à écrire cet article, j’ai vu le nombre total de cas confirmés augmenter plusieurs fois. L’outil de Bing rattrape clairement son retard.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.