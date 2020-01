Une nouvelle bande-annonce pour Doom Eternal arrive demain

Préparez-vous à basculer avec un nouveau regard sur le dernier jeu d’id Software.

Que souhaitez-vous savoir

Doom Eternal reçoit une nouvelle bande-annonce demain.

Doom Eternal devait initialement sortir en novembre 2019.

Doom Eternal devrait sortir le 20 mars.

Vous pouvez précommander Doom Eternal sur PlayStation 4 pour 60 $ d’Amazon.

Bethesda a annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle bande-annonce de Doom Eternal arrive demain. Bien que nous ne sachions pas exactement ce que la bande-annonce impliquera, il est sûr que nous aurons un autre regard sur le mode campagne, où les joueurs vont pirater les Hordes de l’enfer, sur Terre et ailleurs.

La bande-annonce officielle 2 de DOOM Eternal arrive demain à 12 h 30 HE.

Le compte à rebours commence demain à 11h HE: https://t.co/HUhnayk1M1 pic.twitter.com/G7z6NOKWgO

– Bethesda (@bethesda) 13 janvier 2020

La nouvelle bande-annonce arrive à 12h30. ET. Vous pouvez vous brancher sur la chaîne Bethesda Twitch avant cette date, car le compte à rebours commencera à 11 h 00 HE. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cela lorsque la bande-annonce sera publiée.

Pour plus d’informations sur Doom Eternal, vous pouvez consulter la bande-annonce de Battlemode publiée l’année dernière. Doom Eternal est le premier jeu Bethesda Softworks d’id Software développé avec id Tech 7. Après sa sortie initiale en novembre 2019, il devrait maintenant sortir le 20 mars plus tard cette année.

Raise Hell

Doom Eternal

60 $ chez Amazon

Ils sont en colère, tu es pire.

Doom Eternal apporte tout ce que les joueurs ont adoré dans le jeu Doom 2016 avec encore plus d’exécutions, plus de démons, plus de campagne et des combats plus brutaux.

Obtenez plus de PlayStation

Sony PlayStation

Playstation 4 Pro À partir de 400 $ sur Amazon

Playstation 4 Slim À partir de 300 $ sur Amazon

PlayStation 4: tout ce que vous devez savoir

PlayStation 4 Slim contre PlayStation 4 Pro: lequel acheter?

Meilleurs claviers pour PlayStation 4 en 2019

Meilleurs jeux PlayStation 4