Une nouvelle certification pour la dernière version Lite d’AirDots de Xiaomi est apparue

Les AirPod sans fil d’Apple ont plongé le monde dans une frénésie. Au début, les écouteurs sans fil qui l’ont suivi peuvent avoir semblé être une mode avec la promesse d’avancer vers l’extinction, comme c’est le cas avec toute mode, il semble qu’il soit là pour rester.

Xiaomi semble être à long terme en ce qui concerne les écouteurs sans fil. Au fil des ans, le géant de la technologie a sorti une grande variété d’écouteurs sans fil. Ces écouteurs se sont immédiatement révélés être un succès auprès des clients.

Au milieu du bourdonnement des écouteurs sans fil, le dernier AirDots Pro 2 de Xiaomi a fait surface. Ces nouveaux écouteurs incluent apparemment le support LHDC.

Il a été une surprise pour tout le monde que l’unité de certification Bluetooth SIG ait répertorié certains mystérieux “My True Wireless Earphones Lite»Sur leur site Web. Le processus de certification a été effectué et dépoussiéré le 14 janvier 2020. Le numéro de modèle attribué aux nouveaux écouteurs est TWSEJ03WM.

La nouvelle certification a révélé certaines spécifications des nouveaux écouteurs sans fil Mi True Lite. Selon les données liées à la certification, les écouteurs Lite seront livrés avec une connexion Bluetooth 5.0 et seront basés sur le dernier Xiaomi Mi Air 2 TWS. Cependant, cela ne signifie pas que les nouveaux écouteurs conserveront toutes les fonctionnalités du Mi Air 2 TWS. Comme c’est le cas avec n’importe quelle version Lite, les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi suppriment également certaines fonctionnalités.

Ce ne sont que les premières nouvelles disponibles pour les écouteurs. Nous devons encore attendre un certain temps avant de pouvoir obtenir plus d’informations sur les nouveaux écouteurs.

On ne sait toujours pas si les écouteurs Mi True Wireless Earphones Lite seront disponibles pour un marché spécifique ou dans le monde, comme l’ont fait d’autres produits Xiaomi. De plus, le My True Wireless 2S était également répertorié dans la même unité de certification.