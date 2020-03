Une nouvelle étude révèle enfin combien de temps le coronavirus survit à la surface et dans l’air – .

Les recherches ont examiné combien de temps le nouveau coronavirus peut survivre sur les surfaces et dans l’air pour mieux comprendre comment prévenir les infections.

Le virus qui cause la maladie COVID-19 peut survivre jusqu’à trois heures dans l’air et jusqu’à trois jours sur certaines surfaces.

Les résultats soutiennent en outre l’idée qu’il y a deux choses simples que n’importe qui peut faire pour prévenir les infections: la distanciation sociale et le lavage complet des mains.

Vous entendez ce conseil partout depuis des mois maintenant, et je suis sur le point de répéter la même chose: lavez-vous souvent les mains, en particulier lorsque vous rentrez chez vous – et assurez-vous d’utiliser un désinfectant si disponible pendant vos déplacements . De plus, ne touchez JAMAIS votre visage avant de vous être lavé les mains. Cela peut être ennuyeux lorsque vous devez faire un effort conscient pour ne pas mettre vos mains près de votre visage, mais c’est pour votre bien.

La raison pour laquelle nous avons entendu ces choses depuis la découverte du nouveau coronavirus en Chine est assez simple. Le virus SARS-CoV-2 peut survivre à l’extérieur du corps. Il se propage via de minuscules gouttelettes lorsque quelqu’un tousse ou éternue, des gouttelettes qui atterrissent ensuite sur les surfaces autour de la personne infectée. Il suffit de toucher ces surfaces pour le mettre sur vos mains. Et à partir de là, ce pourrait être juste une question de temps jusqu’à ce qu’il atteigne votre bouche ou vos yeux.

Les chercheurs ont examiné la capacité du virus COVID-19 à survivre sur différentes surfaces et dans l’air, et les conclusions ne sont pas bonnes. Le virus peut vivre de plusieurs heures à plusieurs jours à l’extérieur du corps, et c’est pourquoi se laver les mains et désinfecter les surfaces est essentiel pour vaincre cette maladie. De plus, comme il peut vivre jusqu’à trois heures dans l’air, vous devez éviter d’être à proximité des gens jusqu’à ce que la propagation de ce virus mortel soit sous contrôle.

Publié dans le New England Journal of Medicine plus tôt cette semaine, la nouvelle étude est rédigée par des chercheurs de diverses institutions, dont le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Hamilton, MT), Princeton University (Princeton, NJ), University of California (Los Angeles, CA), et Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta, GA).

Les chercheurs ont comparé le virus COVID-19 (SARS-CoV-2) à son prédécesseur, le SARS-CoV-1, qui est le coronavirus humain le plus étroitement apparenté, dans cinq conditions environnementales, y compris les aérosols (air), le plastique, l’acier inoxydable , cuivre et carton.

Voici combien de temps le nouveau coronavirus peut survivre à l’extérieur du corps dans chaque situation, selon leurs tests:

Air: 3 heures

Plastique: jusqu’à 72 heures

Acier inoxydable: jusqu’à 72 heures

Cuivre: jusqu’à 4 heures

Carton: jusqu’à 24 jours

Les chercheurs ont déclaré que même si le virus peut vivre jusqu’à trois jours sur du plastique et de l’acier inoxydable, il a une demi-vie plus longue et est plus stable sur le plastique.

Les résultats pour les deux types de coronavirus étaient similaires, bien que ce soient les résultats du SARS-CoV-2 qui importent le plus, car c’est le virus que nous essayons tous d’éliminer en ce moment:

Nous avons constaté que la stabilité du SARS-CoV-2 était similaire à celle du SARS-CoV-1 dans les circonstances expérimentales testées. Cela indique que les différences dans les caractéristiques épidémiologiques de ces virus proviennent probablement d’autres facteurs, y compris des charges virales élevées dans les voies respiratoires supérieures et le potentiel pour les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 de se débarrasser et de transmettre le virus lorsqu’elles sont asymptomatiques. Nos résultats indiquent que la transmission des aérosols et des fomites du SRAS-CoV-2 est plausible, car le virus peut rester viable et infectieux dans les aérosols pendant des heures et sur des surfaces jusqu’à plusieurs jours (selon le hangar d’inoculum). Ces résultats font écho à ceux du SRAS-CoV-1, dans lesquels ces formes de transmission étaient associées à la propagation nosocomiale et aux événements de super-propagation, et elles fournissent des informations pour les efforts d’atténuation de la pandémie.

En d’autres termes, continuez à vous laver les mains et soyez conscient de ne pas toucher votre visage. Continuez à désinfecter les surfaces couramment utilisées et continuez à pratiquer la distanciation sociale. Vous devrez acheter de temps en temps des articles essentiels, ce qui signifie sortir ou commander en ligne. Dans les deux cas, vous devez continuer à désinfecter vos mains, éviter tout contact avec les autres et désinfecter tout ce que vous achetez dès qu’il entre dans votre maison. L’avantage ici est que les magasins et les restaurants seront – ou devraient être – également paranoïaques quant à la propreté, de sorte que le risque d’infection devrait être considérablement diminué.

