Une nouvelle fonctionnalité disponible sur macOS prolongera la durée de vie de la batterie de votre MacBook

Nous nous assurons tous les jours que la batterie est chargée dans votre MacBook. Malheureusement, la charge constante de cette batterie à 100% la met à rude épreuve, et avec le temps, la durée de vie de cette batterie a des conséquences. Dans une nouvelle mise à jour logicielle, Apple cherche à introduire une fonctionnalité qui nous permettra de charger à volonté mais de protéger nos batteries pour qu’elles durent encore plus longtemps.

Signalé par The Verge, Apple présente une nouvelle fonctionnalité dans macOS Catalina appelée “Gestion de la santé de la batterie”. La fonctionnalité est déployée pour les développeurs aujourd’hui et sera disponible pour les consommateurs lorsque macOS 10.15.5 sera rendu public.

La fonctionnalité prolongera la durée de vie de la batterie physique de votre MacBook en ne chargeant pas vraiment votre batterie à 100% de ce dont elle est capable, mais en la rechargeant à un niveau qui vous donne toujours une grande autonomie tout en garantissant que votre batterie dure plus longtemps avant besoin d’être remplacé.

Afin de garantir que la fonctionnalité profite aux utilisateurs, macOS examinera votre historique de charge et la température de la batterie afin d’apporter les meilleurs changements possibles. Il prendra en compte un certain nombre d’aspects différents lors des ajustements tels que “la température ambiante, les charges du processeur et les schémas de charge”. Apple assure que toutes ces analyses se déroulent sur l’appareil et, pour ceux qui décident de partager des analyses avec l’entreprise, toutes les données seront gardées anonymes.

Selon la société, la fonctionnalité fonctionnera pour tous les MacBook Pro depuis 2016 et MacBook Air depuis 2018. Les utilisateurs pourront désactiver la fonctionnalité dans les paramètres, mais elle sera activée par défaut.

La durée de vie d’une batterie est supérieure au nombre d’heures pendant lesquelles elle maintient votre MacBook en marche avant d’avoir besoin d’une charge, et si Apple peut prolonger la durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable sans avoir à sacrifier à temps, ce sera une grande victoire pour tout le monde.