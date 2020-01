Une nouvelle fuite confirme que le Galaxy S20 + obtient un affichage de 120 Hz et perd la prise casque – .

Des fuites concernant les nouveaux téléphones phares de Samsung ont coulé pendant des mois, mais le barrage a finalement éclaté cette semaine alors que les premières vidéos pratiques et photos en direct se sont rendues en ligne. Mais les fuites ne se sont pas arrêtées là, et ne le seront probablement pas jusqu’à ce que Samsung annonce officiellement les nouveaux téléphones lors de son événement Unpacked le mois prochain, alors que Max Weinbach est revenu mardi aux développeurs XDA avec une nouvelle sélection de détails sur le Galaxy S20 +.

Nous avons une bonne idée de ce à quoi ressemblera la conception des différents modèles de Galaxy S20, mais certaines caractéristiques et fonctionnalités sont encore inconnues. Ou du moins, ils l’étaient, jusqu’au dernier article de XDA. Selon Weinbach, l’écran du Galaxy S20 + aura une résolution de 3200 x 1440 pixels avec un rapport d’aspect de 20: 9. Il n’était pas en mesure de déterminer la taille exacte de l’écran, mais le Galaxy S10 + était équipé d’un écran de 6,4 pouces.

Weinbach dit que même si les téléphones S20 peuvent être légèrement plus grands que leurs prédécesseurs, ils sont également «beaucoup plus confortables à tenir et à utiliser» et auront tous le même format d’image et la même résolution d’affichage.

La source a également confirmé que le S20 + aura un scanner d’empreintes digitales à ultrasons, tout comme le S10 avant lui. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait passer à un système optique, mais d’après leurs tests, cela ne semble pas être le cas. Mais il est possible que le capteur du téléphone ait été mis à niveau.

La découverte la plus notable est peut-être l’ajout d’un écran à 120 Hz. Il y a même un sous-menu dans l’application Paramètres pour le taux de rafraîchissement de l’écran, où les utilisateurs du Galaxy S20 + pourront décider s’ils veulent toujours utiliser 60 Hz pour «une durée de vie de la batterie plus longue», ou utiliser 120 Hz pour «des animations plus réalistes et un défilement plus fluide». Il convient de noter que le taux de rafraîchissement plus élevé n’est compatible qu’avec le mode d’affichage FHD +, et non WQHD +.

Enfin, Weinbach rapporte que le Galaxy S20 + est le premier produit phare du Galaxy S à être livré sans prise casque. Ce n’était qu’une question de temps avant que Samsung ne rejoigne la foule, mais les fans d’Android seront sûrement tristes de le voir disparaître.

