Une nouvelle fuite énorme révèle les niveaux de prix du Galaxy S20 et la date de sortie exacte – .

Si vous vous demandez combien de temps vous pourrez précommander le Galaxy S20, et surtout cette bête Ultra, alors la réponse est le 11 février. C’est à ce moment que Samsung dévoilera le combiné, juste à côté du Galaxy Z Flip pliable, et c’est à ce moment-là que les précommandes devraient être disponibles sur plusieurs marchés. Vous devrez attendre quelques semaines pour que le téléphone soit livré à votre porte, et nous avons un nouveau rapport qui nous donne une date de sortie réelle et des informations de prix pour la série S20. Pour rappel, le Galaxy S20 se déclinera en trois versions: Galaxy S20 6,2 pouces (4G et 5G), Galaxy S20 + (4G et 5G) et Galaxy S20 Ultra 5G.

Il y a quelques jours, un rapport a révélé la prétendue structure de prix des Galaxy S20 et Z Flip. À l’époque, nous vous avions dit que les téléphones Galaxy S20 seraient légèrement plus chers que prévu, et il semble que ces niveaux de prix aient été confirmés par une deuxième source. Le blog en langue italienne TuttoAndroid a révélé les prétendus niveaux de prix pour l’Italie, qui devraient correspondre aux prix de l’Union européenne. Comme d’habitude, les prix ci-dessous reflètent également les taxes. La conversion en dollars ne vous donnera donc pas le prix américain.

Dans cet esprit, voici ce que coûteront les téléphones Galaxy S20 en Italie, selon le rapport:

Galaxy S20 4G – 929 € (1030 $) – quatre couleurs, y compris le rouge

Galaxy S20 5G – 1029 € (1141 $) – quatre couleurs, y compris le rouge

Galaxy S20 + 4G – 1029 € (1141 $) – bleu, noir et gris

Galaxy S20 + 5G – 1129 € (1252 $) – bleu, noir et gris

Galaxy S20 Ultra 5G – 1379 € (1529 $) – noir et gris

Les clients qui précommanderont les versions les plus chères du téléphone en ligne recevront gratuitement des écouteurs sans fil Galaxy Buds, tandis que les modèles moins chers vous offriront d’autres avantages. L’achat anticipé du téléphone débloquera également un accès anticipé, les expéditions étant définies trois jours avant le lancement du magasin. Le Galaxy S20 sera disponible chez les détaillants le 13 mars, ce qui fait du 10 mars la date de précommande de livraison.

Source de l’image: Zach Epstein, .

.