Une nouvelle fuite indique que le Pixel 5 ne sera pas le premier téléphone 5G de Google – .

Google devrait largement lancer deux gammes de smartphones cette année: le Pixel 4a abordable à I / O 2020 et le Pixel 5 qui devrait voir le jour en octobre. Cependant, les deux apparaîtront dans des fuites beaucoup plus tôt que cela, compte tenu de ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs – et nous avons déjà beaucoup de fuites passionnantes de Pixel 4a pour vous. Le dernier rapport semble confirmer une fuite précédente qui disait que le Pixel 5 ne serait pas le premier téléphone 5G de Google.

Peu de temps après le dévoilement de la série Pixel 4 l’automne dernier, Google a résolu le manque de connectivité 5G et a déclaré que le moment n’était tout simplement pas venu pour un pixel 4G 4. La position n’est pas surprenante, étant donné qu’Apple a utilisé la même approche pour les précédents. normes sans fil. Apple devrait ajouter la prise en charge 5G à tous ses modèles d’iPhone 12 2020, et Google fera probablement de même avec le Pixel 5.

Jusqu’à ce que cela se produise, Google pourrait lancer le plus rare de tous les téléphones 5G: un téléphone abordable. Il y a quelques semaines, un rapport indiquait que les prototypes Pixel 4a de Google incluaient des versions basées sur la nouvelle plate-forme 5G économique de Qualcomm, le Snapdragon 765. Trois noms de code ont été découverts à l’époque, et ils étaient liés à la série Pixel 4a.

Ce qui est intéressant, c’est que les développeurs xda, qui ont d’abord trouvé des mentions de Sunfish, Redfin et Bramble, sont de retour avec un rapport qui dit que les trois mêmes noms de code sont inclus dans la dernière version de l’application Appareil photo de Google. Un démontage de l’APK Google Camera 7.3.017 qui devrait bientôt atteindre les téléphones Pixel révèle que les trois noms de code sont désormais inclus dans l’application. Ils sont également associés à une chaîne “pixel_20_mid_range” qui semble suggérer qu’elle est bien connectée au prochain Pixel 4a.

Selon les nouvelles découvertes, Sunfish et Bramble sont les noms de code les plus probables pour le Pixel 4a et le Pixel 4a XL, respectivement. Redfin, quant à lui, semble être un conseil de développement. Si toutes ces informations sont exactes, le Pixel 4a pourrait être un appareil uniquement 4G, tandis que le Pixel 4a XL prendrait en charge la 5G.

Les téléphones Pixel 5 devraient quant à eux faire basculer les mêmes puces Snapdragon 865 qui alimenteront certains des produits phares 5G qui sont sur le point de être lancés, notamment les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra. Cependant, la série Pixel 5 ne devrait pas être lancée avant octobre.

