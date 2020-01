Une nouvelle fuite indique que l’écran du Galaxy S20 fonctionnera à 60 Hz par défaut

La semaine dernière, Ice Universe, un fiable, a déclaré que l’écran 120Hz du Galaxy S20 ne pouvait fonctionner qu’en résolution Full HD +. Maintenant, Max Weinbach de XDA Developers a fourni de nouvelles informations qui suggèrent que les téléphones de la série Galaxy S20 seront livrés avec un taux de rafraîchissement de l’affichage réglé à 60 Hz par défaut.

Hors de la boîte, les S20 seront réglés à 60 Hz et non à 120 Hz

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 janvier 2020

Pour profiter d’animations et de défilement plus fluides, les utilisateurs devront accéder aux paramètres et modifier manuellement le taux de rafraîchissement de l’affichage à 120 Hz. Bien que ce soit certainement un peu décevant, nous ne sommes pas choqués. L’ASUS ROG Phone 2, qui a un écran de 120 Hz, est livré avec un taux de rafraîchissement réglé à 60 Hz par défaut. Les téléphones Pixel 4 et OnePlus de Google avec écrans Fluid AMOLED sont toutefois livrés avec 90 Hz activé par défaut.

Étant donné que de nombreux acheteurs ne se soucient pas que leur écran de téléphone soit à la résolution ou au taux de rafraîchissement le plus élevé, il est possible que Samsung cherche à donner la priorité à la durée de vie de la batterie plutôt qu’à une meilleure fluidité. Privilégier la durée de vie de la batterie est également la principale raison pour laquelle les écrans des téléphones phares actuels de Samsung utilisent par défaut la résolution Full HD + au lieu de Quad HD +.

Weinbach a également affirmé que le Galaxy S20 Ultra serait livré avec un cadre en acier inoxydable au lieu d’aluminium sur les S20 et S20 Plus standard. Le modèle Galaxy S20 le plus premium devrait également être le seul à disposer d’un appareil photo principal 108MP et d’un appareil photo selfie 40MP.