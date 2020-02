Une nouvelle fuite indique que les Avengers morts de “Endgame” pourraient être de retour dans la phase 4 du MCU – avec une énorme tournure – .

Plus je vous dis que Doctor Strange dans le multivers de la folie est le film le plus excitant de MCU Phase 4, compte tenu de toutes les révélations officielles de Marvel et de la pléthore de rapports sur l’intrigue et le casting du film, plus je découvre de preuves pour renforcer cela. idée. Stephen Strange devra non seulement trouver une nouvelle stratégie pour défendre la Terre maintenant que sa meilleure arme a été détruite, mais il parcourra le multivers dans le processus, établissant probablement les nouvelles règles d’engagement pour le plus grand arc narratif de l’univers cinématographique de Marvel .

Le prochain film de croisement épique comme Fin du jeu est déjà en préparation, mais avant cela, Marvel doit reconstruire ce monde, rafraîchir l’équipe des Avengers et établir de nouveaux méchants ainsi que de nouvelles menaces. Les rumeurs disent que Marvel envisage un affrontement épique entre Avengers et X-Men. Certains prétendent que le scénario de Marvel Secret Wars des bandes dessinées sera adapté pour le MCU. Et, devinez quel film pourrait être l’avenue parfaite pour offrir les rebondissements dont nous avons besoin pour soutenir ces deux perspectives? C’est vrai, Docteur Strange 2. Et une nouvelle rumeur nous donne un détail intéressant sur le multivers de la folie: le film comportera soi-disant plusieurs personnages MCU de premier plan avec une énorme tournure, qui pourrait même permettre à Marvel de ramener une partie de nos Avengers morts préférés.

Après Infinity War et Endgame, le MCU se retrouve sans la vraie Vision, Loki ou Gamora, et Heimdall est également mort. En plus de cela, Iron Man et Black Widow ont sacrifié leur vie pour sauver le monde, et Captain America s’est retiré.

Marvel a déjà confirmé que la série Loki Disney + TV serait liée à Strange 2, suggérant que Strange et 2012 Loki se rencontreraient dans l’un de ces calendriers alternatifs. Jeremy Conrad de MCU Cosmic dit maintenant qu’une source fiable lui a dit que la suite pourrait comporter plusieurs personnages MCU connus, mais de différentes manières. Ce seront des versions de personnages d’autres réalités que les héros que nous connaissons et aimons.

Conrad indique clairement dès le départ que cela ne signifie pas que Robert Downey Jr. ou Chris Evans auront des camées en tant que versions alternatives d’Iron Man et Captain America. Marvel pourrait simplement embaucher différents acteurs pour les jouer, étant donné qu’ils proviennent d’horizons différents. C’est si ces deux-là vont être dans le film.

Cependant, tout ce que Strange trouve dans le multivers pourrait affecter l’ensemble du MCU à l’avenir, et pourrait ouvrir la voie aux scénarios que j’ai mentionnés précédemment.

Fait intéressant, certaines rumeurs qui ne peuvent être vérifiées disent que Deadpool et Wolverine pourraient apparaître dans le film. Séparément, les fuites de casting ont révélé qu’America Chavez (Miss Amérique) va apparaître dans le film, et elle serait censée provenir d’une dimension différente. Nous savons que c’est possible parce que la Gamora qui est vivante dans le MCU actuel vient elle-même d’une chronologie différente. Elle a quitté son cadeau (2014) pour voyager dans cette chronologie (2023), où Thanos a finalement été vaincue.

Enfin, il y a peu de temps, une rumeur disait que la série télévisée WandaVision qui devait être diffusée plus tard cette année était directement liée à Strange 2, et qu’elle devait également présenter des Avengers morts. Plus précisément, nous nous attendons à voir Quicksilver, le frère de Wanda, apparaître dans la série. Il est mort héroïquement dans Age of Ultron, où il a été Avenger pendant moins d’un jour.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait être présenté le 7 mai 2021, donc les choses pourraient très bien changer d’ici là. Le film n’a pas de réalisateur pour le moment, des rumeurs récentes disant que l’une des principales différences créatives entre Marvel et Scott Derrickson était le rôle de premier plan de Wanda, qui serait le méchant inattendu du film. S’il est exact, c’est un détail de plus qui prend en charge un futur conflit entre les Avengers et les X-Men.

Source de l’image: Marvel Studios

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.