Une nouvelle fuite montre la prétendue conception de l’iPhone 12 Pro – .

Une nouvelle fuite de l’iPhone 12 montre la conception présumée du téléphone, y compris les modifications apportées à l’encoche, à la caméra arrière et à l’écran d’accueil.

L’iPhone 12 Pro devrait comporter un capteur LiDAR à l’arrière en plus de trois caméras régulières.

L’écran d’accueil de l’iPhone verra le changement de conception le plus important depuis des années, iOS 14 étant censé prendre en charge les widgets d’écran d’accueil pour la première fois.

La pandémie de coronavirus pourrait nuire au calendrier de lancement de divers produits cette année, iPhone 12 inclus. La nouvelle série phare devrait être dévoilée à la mi-septembre, mais certains craignent qu’Apple ne soit pas en mesure de livrer dans les délais. Ce ne sont pas nécessairement les problèmes de fabrication qui pourraient affecter le lancement de l’iPhone 12, car les fournisseurs chinois sont de retour au travail. Les restrictions de voyage qui sont en place aux États-Unis et dans divers pays pourraient entraver le développement de l’iPhone 12, selon certains rapports. Malgré cela, les rumeurs sur l’iPhone 12 ne manquent pas. Lundi, quelques fuites ont révélé quelques spécifications et détails de conception pour la série iPhone 12, qui comprendra quatre modèles d’iPhone distincts. Une nouvelle fuite montre maintenant la conception complète du combiné, taquinant une fonctionnalité que l’iPhone n’a jamais eue.

Publié sur Twitter (via .), les nouveaux rendus correspondent à l’image d’hier qui ne montrait que le nouveau système de caméra de l’iPhone 12:

YouTuber Jon Prosser a déclaré que deux téléphones iPhone 12 auront des caméras à double objectif à l’arrière, tandis que les deux autres combinés auront des caméras à triple objectif associées à un capteur LiDAR similaire à celui du nouvel iPad Pro.

L’iPhone 12 dans les nouvelles images est soit un iPhone 12 Pro soit un iPhone 12 Pro Max, compte tenu de la configuration de la caméra orientée vers l’arrière.

Un autre détail de conception notable concerne l’encoche. Prosser a déclaré que les quatre versions de l’iPhone 12 auront une encoche plus petite en haut, et les illustrations soutiennent cette idée. L’encoche semble être nettement plus petite qu’auparavant.

L’iPhone 12 devrait également présenter une refonte du châssis, selon les rumeurs précédentes. Le téléphone ressemblera à l’iPhone 4 et à l’iPhone 5, selon certains rapports, avec des côtés droits. Cependant, cela ne ressort pas immédiatement de ces illustrations 2D.

Il y a un autre détail intéressant dans ces images, et cela concerne iOS 14. L’image ci-dessus suggère une refonte majeure de l’écran d’accueil. En plus des icônes d’applications iOS régulières qui peuplent l’écran d’accueil, vous pouvez également repérer quelques blocs inhabituels. Nous avons des carrés plus grands ainsi que des boîtes rectangulaires verticales et horizontales. Ce sont peut-être les widgets qui devraient apparaître sur l’écran d’accueil à l’avenir.

L’image indique que les utilisateurs pourront personnaliser l’apparence des écrans d’accueil et les placer sur la page de leur choix. L’illustration suggère un glissement latéral vers le mouvement de gauche qui révèle la présence d’un widget sur la deuxième page. Les rumeurs précédentes ont dit qu’iOS 14 viendra avec une refonte de l’écran d’accueil, qui inclura le support des widgets.

Apple devrait dévoiler iOS 14 lors d’un événement WWDC 2020 en ligne uniquement en juin. Toute modification de l’écran d’accueil sera probablement expliquée en détail pendant le spectacle.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

