Une nouvelle fuite nous indique exactement la taille des téléphones Galaxy S20 – .

La série Galaxy S20 sera dévoilée le 11 février, mais les successeurs du Galaxy S10 n’auront pratiquement plus de secrets au moment où Samsung les présentera sur scène. Cette seule semaine nous a apporté quelques fuites majeures, car nous avons appris encore plus de détails sur les spécifications des trois téléphones et avons vu les premières photos et vidéos des prototypes réels du Galaxy S20. Le nouveau schéma de dénomination des téléphones a également été confirmé par diverses sources, et nous savons maintenant que les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra seront les successeurs directs des Galaxy S10e, S10 et S10 +. Oui, le changement de nom peut dérouter certains fans, mais une fois que vous aurez compris, vous saurez à quoi vous attendre des nouveaux modèles S20. Cependant, les trois téléphones auront un design légèrement modifié par rapport à la série S10 de l’année dernière, et cela comprend des tailles différentes pour chacun d’eux.

Le Galaxy S20 comportera un écran perforé comme le Galaxy S10, mais la caméra selfie est placée au milieu plutôt que sur le côté, ce qui fait que le S20 ressemble plus à la Note 10. Il n’y aura pas d’écran plat cette année, et c’est parce que les trois téléphones auront des écrans presque plats. Des fuites récentes ont révélé que nous regardons du verre 2.5D pour le S20, ce qui est une façon élégante de dire que l’écran se courbe sur les bords, mais seulement légèrement. Les trois téléphones seront livrés avec des capteurs d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran comme leurs prédécesseurs.

Au dos, vous trouverez trois ou quatre objectifs de caméra, disposés en modules verticaux rectangulaires placés à gauche. Le plus impressionnant du groupe sera l’appareil photo Ultra, qui comportera un objectif principal de 108 mégapixels et un appareil photo périscope à zoom optique 10x.

Enfin, les téléphones perdront le bouton Bixby et ils ne comporteront qu’un seul connecteur, le port USB-C en bas.

Source de l’image: YouTube

Cela nous amène à la vidéo ci-dessous, qui nous indique exactement la taille des téléphones S20. Gracieuseté des développeurs xda, dont Max Weinbach a obtenu des unités factices Galaxy S20 imprimées en 3D créées avec les fichiers CAO divulgués qui ont été utilisés pour générer des images S20 il y a quelques semaines.

Vous remarquerez immédiatement que la conception de l’objectif de la caméra sur le mannequin S20 Ultra semble inhabituelle, et c’est parce qu’elle l’est. Ce n’est pas à quoi ressemblera la caméra, et nous l’avons déjà établi il y a longtemps. Mais Weinbach dit que la conception et la taille des trois combinés sont la vraie affaire.

Comme vous le verrez dans le clip ci-dessous, le S20, avec son écran de 6,2 pouces, aura à peu près la même taille que le S10 de l’année dernière, qui a un écran de 6,1 pouces. Le S20 +, quant à lui, sera beaucoup plus gros que le S10 en remplacement, avec un écran de 6,7 pouces. Le S20 Ultra obtiendra le plus grand écran de tous. À 6,9 pouces, c’est beaucoup plus grand que l’écran de 6,4 pouces de son prédécesseur, le S10 +. L’Ultra sera encore plus gros que le Note 10.

En fait, le clip ci-dessous présente d’autres comparaisons de taille, car Weinbach oppose les téléphones S20 à une multitude d’appareils, y compris l’iPhone XS, Pixel 4, Galaxy S10, Galaxy Note 10 et Galaxy Fold.

