Une nouvelle fuite pourrait enfin révéler les spécifications complètes de la PS5 et de la Xbox X – .

Sony et Microsoft ont tous deux adopté une approche extrêmement mesurée lorsqu’il s’agit de dévoiler leurs consoles de nouvelle génération. Nous savons que la PS5 et la Xbox Series X arrivent en cette saison des fêtes, et elles offriront toutes deux des spécifications similaires qui offriront des gains de performances considérables par rapport à leurs prédécesseurs. En conséquence, les deux appareils devraient coûter à peu près les mêmes prix, bien qu’aucune des deux sociétés ne veuille proposer des détails concrets aux acheteurs à ce stade. Nous manquons également de fiches techniques complètes pour les nouveaux appareils et les prix réels, et nous n’avons pas de date de sortie ferme à ce stade pour la PlayStation 5 ou la Xbox de nouvelle génération. Mais vous pouvez toujours compter sur les personnes qui ont accès aux kits de développement PlayStation 5 et Xbox Series X pour divulguer de nombreuses informations sur les deux consoles. Maintenant, la dernière fuite offre des spécifications réelles pour les deux appareils, ce qui signifie que nous avons maintenant des spécifications presque finales ou même finales pour les deux nouvelles consoles de jeux vidéo à venir.

Originaire de 4chan, comme la plupart des fuites PS5 jusqu’à présent, la nouvelle fuite de spécifications provient censément d’un testeur de jeu qui a utilisé la deuxième version mise à jour du Devkit PS5 pour un studio tiers.

Source de l’image: Notebookcheck

Nous avons toujours su que les deux consoles seront équipées du processeur 7 nm Zen 2 d’AMD et du GPU Navi RDNA, mais nous n’avions aucune spécification pour les deux modèles. Le fait que les deux consoles incluent apparemment des disques SSD au lieu de disques durs normaux n’est pas non plus un secret. Mais, encore une fois, nous n’avons aucune idée des vitesses et capacités à attendre des SSD.

La fuite indique que la PS5 aura un meilleur SSD que la Xbox en termes de performances, mais le kit de développement PS5 ne supposerait que 500 Go de mémoire flash. Une fuite précédente a indiqué que le kit de développement avait 1 To d’espace de stockage. La nouvelle fuite suggère également que la PS5 a plus de RAM que la série X et offrira de meilleures performances globales du GPU. La Xbox, quant à elle, aura un processeur légèrement plus rapide.

Les fuites précédentes ont déclaré que la Xbox Series X surpasserait la PS5 en matière de graphisme, mais aussi que Sony bat Microsoft en matière de mémoire et de stockage. Là encore, ce ne sont que des rumeurs pour le moment et il n’y a aucune corrélation entre elles. Par conséquent, ne soyez pas trop excité ou déçu par l’une des spécifications ci-dessus jusqu’à ce que Sony et Microsoft annoncent les spécifications réelles de leurs consoles de nouvelle génération.

On ne sait pas quand Sony dévoilera la PS5, mais ce ne sera certainement pas ce mois-ci, comme cela avait été dit précédemment. Quant à Microsoft, nous nous attendons à ce que la société fasse davantage d’annonces concernant la série X à l’E3 en juin, un événement auquel Sony a annoncé qu’elle ne participerait pas cette année.

Source de l’image: Microsoft

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

