Une nouvelle fuite révèle une fiche technique complète pour Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra

Il y a beaucoup d’excitation dans la communauté Android ces jours-ci à propos de la série Galaxy S20 de Samsung. À tel point, en fait, que je crains qu’il ne reste pas beaucoup d’excitation lorsque l’entreprise dévoilera enfin les téléphones le 11 février, d’autant plus que nous savons déjà presque tout ce qu’il y a à savoir sur les téléphones.

Tout d’abord, il y a eu les rendus qui ont fui, ce qui nous a donné un premier aperçu de ce à quoi ressemblerait le plus récent et le plus grand de Samsung. Celles-ci ont rapidement été confirmées comme étant assez précises via des images réelles du S20 + dans la nature. Dans le contexte de tout cela, pendant ce temps, une avalanche de fuites a progressivement mis à jour presque toutes les fonctionnalités les plus importantes du téléphone: l’écran 120 Hz, la quantité de RAM dans chacun d’eux, et plus encore. Heck, même les fonds d’écran par défaut des téléphones ont été divulgués à ce stade.

Comme pour mettre un cap sur tout cela, la fiche technique complète des téléphones a été divulguée plus tôt dans la journée (via MySmartPrice). Ils confirment en grande partie ce que les fuites précédentes ont montré sur les spécifications de base partagées de chaque téléphone: un Exynos 990 / Snapdragon 865 sous le capot, Android 10 avec une interface utilisateur 2.0, 128 Go ou plus de stockage, 12 Go de RAM ou plus, un WQHD + de 120 Hz ( Écran 3200 x 1440p) et indice de durabilité IP68.

Au fur et à mesure que la taille des téléphones augmente, il y a aussi de petits incréments dans des choses comme la capacité de la batterie. Le S20 de 6,2 pouces démarre avec une batterie de 4000 mAh, tandis que ses frères et sœurs plus grands arrivent à 6,7 et 6,9 pouces, respectivement, avec des batteries de 4500 mAh et 5000 mAh assorties.

Là où les téléphones diffèrent vraiment entre eux, c’est dans le département de l’appareil photo. Le S20 de base est livré avec une configuration à quatre caméras comprenant un tireur primaire 12MP, un téléobjectif 64MP et un appareil photo ultra large 12MP avec prise en charge du zoom optique 3X. Le S20 + est livré avec le même ensemble de spécifications, mais avec l’ajout d’un capteur ToF dans le mix. Les deux téléphones ont une seule caméra frontale 10MP nichée dans l’écran Infinity-O.

Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c’est le S20 Ultra. Comme son surnom le suggère, Samsung augmente vraiment le volume de celui-ci. Ce n’est pas seulement le seul modèle avec une option de stockage de 512 Go, mais il dispose également d’un capteur principal gargantuesque de 108 MP associé à un objectif de téléphone de 48 MP. Il obtient également un nombre de mégapixels beaucoup plus élevé sur la caméra frontale (40MP), avec une plage de vision plus large que les S20 et S20 +. Les offres ultra large et ToF sur le téléphone sont probablement les mêmes que le S20 +, mais celui-ci dispose également d’un zoom optique 10X impressionnant dans son répertoire, ce qui contredit apparemment le rapport du début de la journée suggérant le contraire.

Je suppose que c’est la seule petite chose que nous pourrons confirmer l’événement Unpacked de Samsung pour confirmer. Parce que tout le reste, nous semblons déjà le savoir.