Une nouvelle fuite suggère que le prix de l’iPhone 12 pourrait commencer à 649 $ – .

Leaker qui a révélé à l’avance la date de lancement de l’iPhone SE dit que la même source lui a dit combien coûteront les modèles d’iPhone 12.

L’iPhone 12 le moins cher coûterait soi-disant 649 $, tandis que l’iPhone 12 Pro Max coûterait 1099 $.

Ce serait le premier iPhone OLED à être vendu au détail pour moins de 1 000 $.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’une des initiatives les plus intelligentes d’Apple au cours des dernières années a été de fixer le prix de l’iPhone 11 à 699 $. Bien que l’iPhone 11 Pro ait pu être techniquement le fleuron de l’ardoise iPhone 2019, le prix d’une entrée numérotée de la gamme de produits omniprésente à moins de 1000 $ a payé, et en conséquence, l’iPhone 11 était l’un des appareils mobiles les plus vendus de 2019 malgré être sur le marché depuis moins de quatre mois. Alors pourquoi gâcher le succès?

Selon Jon Prosser, qui a divulgué la date de sortie de l’iPhone SE de deuxième génération plus tôt ce mois-ci, Apple commencera à nouveau à fixer le prix de sa gamme d’iPhone bien en dessous de 1000 $ cette année. Dans un tweet jeudi, l’hôte de Front Page Tech a affirmé que l’iPhone 12 le moins cher coûtera 649 $ lors de son lancement cet automne. Non seulement ce serait 50 $ moins cher que l’iPhone 11, mais ce serait également le premier iPhone OLED à se vendre à moins de 999 $.

La source de Prosser l’informe que l’iPhone 12 de 5,4 pouces coûtera 649 $, l’iPhone 12 de 6,1 pouces au prix de 749 $, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces se vendra 999 $ et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces coûte 1099 $. Il dit avoir reçu ces informations de la même source qui lui a dit la date de lancement de l’iPhone SE 2020, ce qui ne signifie pas nécessairement que cette fuite est correcte, mais lui donne une crédibilité supplémentaire.

J’ai vu des rapports spéculant sur les prix de l’iPhone 12, alors j’ai demandé à mes sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cames

649 $ 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cames

749 $ 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

999 $ 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

1 099 $ – Jon Prosser (@jon_prosser) 30 avril 2020

À condition que ces prix soient corrects, l’iPhone d’entrée de gamme 12 serait moins cher que l’iPhone 11 le moins cher, mais il convient de noter que le modèle OLED de 6,1 pouces – celui qui coûterait soi-disant 749 $ – sera l’appareil qui remplacera l’iPhone 11. Donc, bien qu’il y ait une option encore plus abordable sur les étagères des magasins cet automne, ce ne sera pas la suite directe de l’iPhone 11, qui avait un écran LCD de 6,1 pouces.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la stratégie de tarification d’Apple pour la gamme iPhone 12. La semaine dernière, Chung-Hoon Lee, analyste de UBI Research et initié de l’industrie, a prédit que l’iPhone 12 de 5,4 pouces coûterait entre 600 et 700 dollars, car le fabricant d’affichage chinois BOE serait en mesure d’offrir un meilleur prix pour l’écran OLED. Chaque modèle d’iPhone 12 devrait comporter une prise en charge 5G et un écran OLED.

Si Apple finit par sortir quatre modèles d’iPhone cet automne aux prix indiqués ci-dessus, il aurait mis cinq nouveaux smartphones sur le marché en 2020, allant de 399 $ (iPhone SE) à 1099 $ (iPhone 12 Pro Max). Si le plan d’Apple est de fabriquer des téléphones pour le plus grand nombre possible de consommateurs, ce sera le plus proche jamais atteint par l’entreprise pour atteindre cet objectif. Apple a juste à espérer que la pandémie en cours ne va pas tout gâcher.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.