Une nouvelle vidéo révèle qu’Escobar Fold 2 est littéralement Galaxy Fold avec de nouveaux autocollants

Nous savions déjà que l’appareil pliable sommaire Escobar Fold 2 était un Samsung Galaxy Fold basé uniquement sur la conception et l’interface utilisateur, mais un nouveau clip vidéo a montré à quel point peu d’efforts ont été déployés pour masquer ce fait.

Tech YouTuber Marques «MKBHD» Brownlee a mis la main sur un Escobar Fold 2 et a retiré les autocollants dorés révélant la marque Samsung. Le logo Samsung est clairement visible lorsque vous retirez l’autocollant doré sur la charnière. Juste au cas où One UI et le design unique à eux seuls ne suffiraient pas à vous convaincre qu’il s’agissait d’un Galaxy Fold.

MKBHD

Le YouTuber spécule que l’entreprise expédie uniquement des commandes à des YouTubers ou à des blogueurs / journalistes technologiques de premier plan, et non à d’autres commandes. Donc, une arnaque, en gros.

En outre, Brownlee suggère que deux recommandations de célébrités figurant sur la liste D sur la chaîne YouTube d’Escobar proviennent en fait du service Cameo. Ce site Web vous permet de payer des célébrités pour filmer une vidéo personnalisée pour vous. Inutile de dire qu’il recommande fermement de ne rien acheter de l’entreprise.

Ce n’est pas non plus la première fois que la société Escobar essaie de tirer rapidement sur les clients, son appareil Escobar Fold d’origine étant simplement un Royole Flexpai rebaptisé. En fait, le YouTuber note qu’il a commandé un Escobar Fold original en décembre et qu’il n’en avait toujours pas reçu.

