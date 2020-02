Une offre incroyable vous offre deux caméras à domicile Wyze et un Echo Show 5 à 90 $ pour seulement 51 $ – .

La première Wyze Cam a été lancée il y a plusieurs années et pourtant, nous ne pouvons toujours pas vraiment comprendre ce qu’est une valeur incroyable. Pour aussi peu que 21 $ chacun, grâce à une vente exceptionnelle qu’Amazon propose en ce moment, vous obtenez des caméras de sécurité à domicile sans fil qui valent tout juste 200 $ Nest Cam. En fait, ils sont meilleurs que les Nest Cam, car ils contiennent toutes les mêmes fonctionnalités, mais ils sont également fournis gratuitement avec 14 jours de stockage dans le cloud.

Si vous pensiez que la Wyze Cam était une valeur mortelle auparavant, attendez de voir la vente d’Amazon sur son site pour la journée des présidents aujourd’hui. Pour 50,71 $ au total, vous obtenez deux caméras de sécurité à domicile sans fil Wyze Cam plus un Echo Show 5! L’Echo Show 5 à lui seul se vend 90 $ sur Amazon, donc c’est vraiment une affaire incroyable. La mauvaise nouvelle est que cela ne va pas durer très longtemps, alors n’hésitez pas à vous lancer avant qu’il ne soit trop tard.

Lot de deux caméras Wyze Cam 1080p HD pour la maison intelligente sans fil intérieure avec Echo Show 5

Ce pack contient deux caméras domestiques intelligentes sans fil intérieures Wyze (1080p HD) et l’Echo Show 5 (charbon de bois)

Contrôlez votre caméra Wyze avec votre voix. Demandez à Alexa de voir qui est à la porte d’entrée, de vous montrer la cour arrière ou de vérifier votre animal de compagnie dans le salon.

Le streaming en direct de n’importe où en 1080p -1080p Le streaming en direct Full HD vous permet de voir l’intérieur de votre maison de n’importe où en temps réel en utilisant votre appareil mobile. Pendant la diffusion en direct, utilisez l’audio bidirectionnel pour parler avec vos amis et votre famille via l’application Wyze.

Alexa peut vous en montrer plus – Écran intelligent compact de 5,5 pouces prêt à vous aider à gérer votre journée, à vous divertir en un coup d’œil et à vous connecter à vos amis et votre famille.

Caméra d’intérieur sans fil HD d’intérieur Wyze Cam 1080p HD (pack de 2)

Diffusion en direct Full HD 1080P directement sur votre smartphone de jour comme de nuit avec vision nocturne (jusqu’à 30 pieds). fonctionne avec 2. réseaux Wi-Fi 4GHz (ne prend pas en charge Wi-Fi 5GHz)

La technologie de marquage des mouvements détecte et décrit les mouvements en mode de diffusion en direct et de lecture vidéo

Wyze Cam enregistre automatiquement une vidéo d’événement de 12 secondes lorsqu’elle détecte un mouvement ou des sons. Les vidéos sont téléchargées en toute sécurité sur le cloud AWS via un cryptage de bout en bout et sont accessibles pendant 14 jours – aucun abonnement ni frais mensuels requis.

Enregistrement continu avec stockage local – Wyze Cam prend en charge le stockage local des enregistrements sur une carte microSD (vendue séparément). Lisez des vidéos avec votre application Wyze pour résoudre les mystères de la vie. Stockage local – Prend en charge les cartes microSD 8 Go, 16 Go et 32 ​​Go au format FAT32

La base magnétique, le câble d’alimentation de 6 pieds et la plaque métallique adhésive incluse vous permettent de monter votre Wyze Cam n’importe où – aucune vis requise

Fonctionne avec Alexa et Google Assistant: demandez à votre assistant vocal de montrer votre porte d’entrée, la chambre des enfants ou partout où vous avez votre Wyze Cam

Vidéo – encodage H.264. Vidéo de jour: 15 FPS. Vision nocturne: 10 FPS. Vision nocturne – 4 LED IR (850 nm) | Illumine jusqu’à 29,6 pieds (9 mètres)

