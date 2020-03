Une panne massive de Robinhood empêche les utilisateurs de négocier des actions lors de la plus forte augmentation de Dow depuis 2009 (Mise à jour: cause révélée)

Le Dow a été sur les montagnes russes d’un tour, souffrant la semaine dernière de sa pire baisse depuis 2008 avant de rebondir à un record de 5% lundi dernier. Alors que les traders se sont réjouis du rapide revirement, les utilisateurs de l’application populaire de trading d’actions Robinhood sont furieux d’une panne de service majeure qui les a empêchés de négocier des actions pendant cette période charnière.

Lundi après-midi, le premier jour de bourse complet de mars, Robinhood a reconnu via Twitter que l’application Robinhood connaissait une panne à l’échelle du système qui empêchait les utilisateurs d’acheter ou de négocier des actions lors de la plus forte augmentation de Dow en une décennie.

Nous rencontrons toujours des problèmes à l’échelle du système. Notre équipe continue de travailler pour résoudre ce problème et nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Nous nous excusons à nouveau pour les problèmes que cela a causés et apprécions votre patience avec nous alors que nous travaillons pour reprendre le service.

– Robinhood Help (@AskRobinhood) 2 mars 2020

Les utilisateurs frustrés ont rapidement répondu sur Twitter. Certains ont appelé Robinhood à leur rembourser l’argent perdu lors de la vague, tandis que d’autres ont menacé un recours collectif pour dommages et intérêts. De nombreux utilisateurs ont même tagué la FTC dans l’espoir que l’agence interviendrait.

La cause de la panne n’a toujours pas été révélée, laissant les utilisateurs spéculer sur ce qui n’a pas fonctionné. Certains pensent que la panne est alimentée par une erreur dans le code source de Robinhood qui ne tient pas compte du jour bissextile. Robinhood était également en baisse le 2 mars 2016, lui-même un jour bissextile.

Hé @RobinhoodApp quelqu’un a-t-il oublié d’ajouter isleap () à votre module python? Imaginez perdre des milliers de dollars parce que quelqu’un n’a pas codé pour l’année bissextile. Il recherche des données 3/03 et jette des erreurs dans le cul. #robinhoodapp pic.twitter.com/t907LANcBo

– Jtech63 (@ jtech63) 2 mars 2020

L’afflux massif d’utilisateurs causé par la flambée des marchés boursiers pourrait être une autre possibilité pour la panne, bien qu’il s’agisse également de spéculations. Nous mettrons à jour cet article si et quand Robinhood publiera une déclaration officielle concernant la cause de ce problème.

Robinhood est actuellement de retour et fonctionne. Nous testons toute la nuit, et vous pouvez observer des temps d’arrêt pendant que nous nous préparons pour demain.

– Robinhood Help (@AskRobinhood) 3 mars 2020

Robinhood était de nouveau en ligne lundi soir avant de s’écraser à nouveau mardi matin. Au moment où nous avons publié cette pièce, Robinhood a été en grande partie restauré et toutes les fonctionnalités devraient être bientôt disponibles. Pour les dernières mises à jour, consultez la page d’état du service Robinhood ici.

Le service a été partiellement restauré sur Robinhood et nous travaillons à la restauration et au maintien de toutes les fonctionnalités. Nous continuerons de partager les mises à jour ici et sur https://t.co/ZS733G6N1J.

– Robinhood Help (@AskRobinhood) 3 mars 2020

Selon une déclaration publiée par Robinhood, la panne n’a pas été causée par un bug de jour bissextile. Au lieu de cela, le problème tourne autour d’une vague «instabilité dans une partie de notre infrastructure qui permet à nos systèmes de communiquer entre eux». Bien que cette déclaration ne contribuera pas à calmer les frustrations, le service de Robinhood a été entièrement rétabli.