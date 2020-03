Une plongée profonde dans nos meilleurs choix jusqu’à présent – .

Si vous êtes un voyageur régulier et que vous dépensez une bonne partie de votre budget chaque année sur des vols, il est peut-être temps pour vous d’ajuster votre stratégie de carte de crédit si vous ne l’avez pas déjà fait.

Si vous êtes particulièrement fidèle à une compagnie aérienne spécifique, c’est certainement le cas.

Dans cet article, nous allons parcourir certaines des meilleures cartes de crédit des compagnies aériennes actuellement pour vous aider à choisir celle qui convient à votre portefeuille.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Remarque: les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Êtes-vous quelqu’un qui passe beaucoup de temps dans le ciel en tant que voyageur fréquent et qui est donc à la recherche de la meilleure carte de crédit pour les compagnies aériennes? Celui qui vous offre le meilleur mélange d’avantages et de miles? Demander une carte de crédit comarquée correspondante à une compagnie aérienne est certainement une décision judicieuse, et comme je suis moi-même nouveau dans le monde des récompenses de voyage, j’ai définitivement l’œil sur le Chase Sapphire Preferred. Cependant, certains avantages peuvent s’appliquer bien au-delà du voyage sur un transporteur particulier, en particulier lorsque vous considérez les partenaires et les avantages de chaque compagnie aérienne, et dans le post ci-dessous, nous allons plonger dans certaines des meilleures cartes de compagnies aériennes disponibles en ce moment.

Nos cartes aériennes préférées pour 2020, regroupées par catégorie

Si vous voyagez régulièrement avec Southwest Airlines pour affaires, vous pourriez avoir besoin de celui-ci:

Circulaires Delta Airlines, qu’elles soient régulières, d’élite ou occasionnelles:

Mentions honorables:

Voici un petit guide sur chacune de ces cartes dans les catégories respectives:

Loyalistes du sud-ouest

Source de l’image: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Shutterstock

Cotisation annuelle: 199 $

Bonus de bienvenue: Gagnez jusqu’à 100 000 points bonus: 70 000 points après avoir dépensé 5 000 $ en achats au cours des trois premiers mois d’ouverture de compte, plus 30 000 points supplémentaires après avoir dépensé 25 000 $ en achats au cours des six premiers mois.

Récompenses: 3x points sur les achats de Southwest Airlines, 2x points sur les médias sociaux et la publicité des moteurs de recherche, Internet, les services de câble et de téléphone et 1x point sur tout le reste

Autres détails clés: Si vous êtes un fidèle du Sud-Ouest, cette carte vous permet d’accumuler des points Rapid Rewards ainsi que la meilleure gamme d’avantages spécifiques au Sud-Ouest parmi les cinq cartes grand public et petites entreprises de la compagnie aérienne. Ces avantages comprennent quatre embarquements améliorés à utiliser chaque année, réduisant vos chances de rester coincé dans un siège indésirable, plus 9000 points chaque année à l’anniversaire de votre titulaire de carte, jusqu’à 100 $ tous les quatre ans pour couvrir vos frais d’inscription Global Entry ou TSA PreCheck et 365 Crédits Wi-Fi par an.

Les cartes Delta

Source de l’image: LM Otero / AP / Shutterstock (10486642b)

Cotisation annuelle: 250 $

Bonus de bienvenue: Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus. Gagnez 80 000 miles bonus après avoir dépensé 3 000 $ en achats sur la carte au cours de vos trois premiers mois. De plus, gagnez 20 000 miles supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte (l’offre expire le 4/1/2020).

Récompenses: 3X miles sur les achats Delta et les achats effectués directement auprès des hôtels, 2X miles sur les restaurants et dans les supermarchés américains et 1X mile sur tous les autres achats éligibles.

Autres détails clés: Les voyageurs réguliers de Delta trouveront une valeur solide avec cette carte, même si ce n’est pas la carte de premier plan dans le portefeuille de cartes de la compagnie aérienne. Parmi les avantages, vous pouvez gagner 10 000 MQM lorsque vous dépensez 25 000 $ par an, et 10 000 MQM supplémentaires si vous dépensez 50 000 $ par an.

Cotisation annuelle: 250 $

Bonus de bienvenue: Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion® (MQM). Gagnez 80 000 miles bonus et 20 000 MQM après avoir dépensé 5 000 $ en achats sur la carte au cours de vos trois premiers mois. De plus, gagnez 20 000 miles supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte (l’offre expire le 4/1/2020).

Récompenses: 3X miles sur les achats Delta et 1X mile sur tous les autres achats éligibles.

Cotisation annuelle: 99 $, annulé la première année

Bonus de bienvenue: Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion® (MQM). Gagnez 80 000 miles bonus et 20 000 MQM après avoir dépensé 5 000 $ en achats sur la carte au cours de vos trois premiers mois. De plus, gagnez 20 000 miles supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte (l’offre expire le 4/1/2020).

Récompenses: Gagnez 2X miles sur les achats Delta, dans les restaurants du monde entier et dans les supermarchés américains et 1X mile sur tous les autres achats éligibles.

Autres détails clés: Parmi les trois cartes de la gamme Delta, celle-ci est la plus abordable. Les avantages incluent un bagage enregistré gratuit, aucun frais de transaction à l’étranger, un embarquement prioritaire et une économie de 20% sur les achats en vol. Si vous êtes un voyageur occasionnel de Delta, pas nécessairement un fanatique de rester avec la compagnie aérienne autant que possible, jetez un coup d’œil à cette carte.

Les mentions honorables

Source de l’image: Isabelle Raphael / The Points Guy

Cotisation annuelle: 95 $

Bonus de bienvenue: 60 000 points Ultimate Rewards une fois que vous avez dépensé 4 000 $ sur la carte au cours des trois premiers mois de possession de la carte

Récompenses: Gagnez 2 points par dollar sur les voyages et les repas

Autres détails clés: Êtes-vous nouveau dans le monde de la récompense de voyage sur les cartes de crédit? Si c’est le cas, pensez à vérifier Chase Sapphire Preferred. Les frais annuels ne sont pas trop onéreux, ils comportent de fortes catégories de bonus et des points Chase Ultimate Rewards transférables. Les points gagnés avec cette carte sont transférables à United, Southwest et à sept autres compagnies aériennes.

Cotisation annuelle: 99 $

Bonus de bienvenue: 100 000 miles bonus après avoir dépensé 10 000 $ en achats au cours des trois premiers mois d’ouverture de votre compte

Récompenses: 2x miles sur les achats United et dans les stations-service, les magasins de fournitures de bureau et les restaurants

Cotisation annuelle: 99 $ (annulé pour les 12 premiers mois)

Bonus de bienvenue: Gagnez 65 000 miles bonus American Airlines AAdvantage® après avoir dépensé 4 000 $ en achats dans les quatre premiers mois suivant l’ouverture du compte

Récompenses: 2x miles sur les achats d’American Airlines et sur les marchands de télécommunications, les fournisseurs de câble et de satellite, les marchands de location de voitures et les stations-service. Vous gagnerez 1 mile par dollar sur tout le reste

Autres détails clés: Il s’agit de la carte à posséder si vous et vos employés voyagez fréquemment avec American Airlines pour affaires. Parmi les avantages de cette carte, qui vous aidera à gagner des miles plus élevés dans les catégories professionnelles: un premier bagage enregistré gratuitement pour vous ainsi que jusqu’à quatre compagnons sur la même réservation. De plus, vous pouvez obtenir un certificat de compagnon American Airlines pour un vol intérieur en cabine principale après avoir dépensé 30000 $ chaque année d’adhésion à la carte que vous renouvelez.Cependant, votre compte doit rester ouvert au moins 45 jours après votre date anniversaire.

Cotisation annuelle: 95 $ (annulé la première année)

Bonus de bienvenue: 50 000 miles après avoir dépensé 3 000 $ en achats au cours des trois premiers mois

Récompenses: Gagnez 2x miles sur tous vos achats

Autres détails clés: Avec la carte Venture, vous gagnez un taux forfaitaire de 2x points sur tous les achats, ce qui est idéal pour tous ceux qui recherchent une carte de crédit simple et unique pour toutes les dépenses. Vous pouvez ensuite utiliser les miles gagnés pour «effacer» tout achat de voyage au taux de 1 cent par mile ou vous pouvez transférer des miles à l’un des partenaires de transfert de Capital One. Les titulaires de carte obtiennent également un crédit de frais d’inscription Global Entry ou TSA PreCheck tous les quatre ans (jusqu’à 100 $), ce qui est un avantage rare pour une carte avec des frais annuels de 95 $.

Source de l’image: Mark Lennihan / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.