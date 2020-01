Une publication coréenne réitère le prix de 1000 $ pour le Galaxy Z Flip

Même avec ses nombreux défauts – et le prix demandé de 2 000 $ de Samsung – les clients ont afflué vers le premier téléphone pliable de l’entreprise, qui a déjà vendu un demi-million d’unités. C’est la moitié de ce que prétendait un directeur de Samsung, mais c’est quand même impressionnant.

Tout cela nous fait nous demander à quel point le suivi de Samsung sur le Fold – surnommé le Galaxy Z Flip – pourrait être un succès, surtout si l’on en croit les derniers rapports sur la Corée du Sud.

iNews24, citant des sources au sein des opérateurs mobiles du pays, suggère que Samsung est en train de négocier un prix pour le Galaxy Z Flip qui se situe entre un et un million et demi de won. Cela équivaut à environ 861 $ et 1292 $, respectivement, et correspond assez bien à un rapport précédent de la Corée qui citait un système de prix similaire.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

La société a cependant dû faire quelques réductions pour faciliter le prix. Le téléphone aurait une batterie plus petite que le Galaxy Fold, avec un support pour seulement 15W de charge. Il sera également alimenté par un Snapdragon 855, au lieu du SoC de choix pour les produits phares de 2020: le Snapdragon 865.

Ce n’est pas si mal, cependant. Parallèlement au facteur de forme à clapet plus agréable, le téléphone comportera également un écran en verre, au lieu d’un écran en plastique, bien qu’il y ait une couche de plastique sur le dessus de l’écran pour le protéger. Cela le rendra beaucoup plus résistant aux rayures et devrait, espérons-le, l’aider à éviter les problèmes de fissuration que le Galaxy Fold doit endurer avec ses débuts.

Si c’était vrai, le prix de 1000 $ rendrait le Z Flip extrêmement compétitif par rapport au RAZR de Motorola, qui ne possède qu’une puce Snapdragon 710 de milieu de gamme trouvée sur des appareils vieux d’un an et coûte 1500 $. Le RAZR a maintenant été retardé, tandis que Samsung devrait révéler le Galaxy Z Flip, meilleur marché et plus puissant, dans quelques semaines, laissant Motorola dans une position plutôt précaire. Malgré la réponse extrêmement positive qu’il a suscitée auprès de la communauté technologique dans son ensemble, le RAZR peut être mort dans l’eau dès qu’il commence à être expédié.

Samsung, semble-t-il, prévoit de voler non seulement le facteur de forme à clapet du RAZR, mais également tout son tonnerre.