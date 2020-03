Une sécurité domestique plus intelligente est plus abordable avec le système EufyCam E maintenant 150 $ de réduction via Newegg

Vous passez probablement beaucoup plus de temps à la maison que d’habitude en ce moment, donc ce pourrait être le bon moment pour mettre à niveau votre équipement de maison intelligente. Cette offre sur le système de caméra de sécurité à domicile sans fil Eufy eufyCam E de Newegg le ramène à seulement 109,99 $, un nouveau bas pour le kit 1 caméra, ce qui rend aujourd’hui la journée pour ajouter une sécurité de maison intelligente à votre configuration. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir l’accord est de saisir le code EMCDEED29 lors du paiement et vous verrez le prix baisser de 150 $.

Sécurisez ces économies

Système de caméra de sécurité à domicile sans fil Eufy eufyCam E

Ce système de caméra de sécurité sans fil 1080p vous permet de visualiser son flux en direct à l’aide d’une application sur votre téléphone ou tablette. L’étanchéité signifie qu’il est adapté pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur et sa batterie dure 365 jours par charge. Entrez le code ci-dessous à la caisse.

109,99 $ 259,99 $ 150 $ de rabais

Pour ceux qui recherchent un système de sécurité domestique avec des caméras qui conviennent à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, ne cherchez pas plus loin que l’eufyCam E. Ce système de sécurité sans fil dispose d’une caméra IP65 résistante aux intempéries qui peut fonctionner pendant 365 jours sur une seule charge, et jusqu’à trois ans en mode veille. Il enregistre également en 1080p et vous permet de regarder des images en direct à l’aide d’une application sur votre téléphone. Avec la caméra supplémentaire unique au prix de 180 $, ce n’est pas exactement un système peu coûteux à utiliser, mais l’offre d’aujourd’hui est le point d’entrée le plus abordable de l’histoire. De plus, il y a des offres régulières sur les cames supplémentaires si vous gardez les yeux ouverts.

Où vous vous situez vraiment pour économiser un groupe est sur les frais mensuels. Contrairement à de nombreux systèmes de caméras intelligentes, il n’y a pas de frais mensuels à utiliser pour utiliser les caméras Eufy et l’application EufySecurity, bien que vous ayez la possibilité d’acheter du stockage en nuage pour sauvegarder les enregistrements. Alternativement, une carte microSD de 16 Go est incluse avec l’achat d’aujourd’hui qui peut stocker jusqu’à un an d’enregistrements par elle-même. Eufy comprend également un support intérieur magnétique et un support extérieur sécurisé avec le kit à une came.

Vous avez un appareil Amazon Alexa avec un écran? Vous pouvez même visualiser le flux vidéo en direct de la caméra directement sur des appareils comme l’Echo Show 8.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.