Une utilisation ennuyeuse de la technologie pliable – Android Authority

Poste d’opinion par

Oliver Cragg

Le deuxième coup de couteau de Samsung sur un téléphone pliable est officiel. Au lieu d’itérer sur le facteur de forme téléphone-tablette que nous avons vu avec le Galaxy Fold, le géant sud-coréen s’est plutôt tourné vers le passé pour trouver l’inspiration pour le Galaxy Z Flip – un téléphone pliable de style à clapet avec un nom très idiot, mais indéniablement un look cool.

Les fabricants de smartphones sont coincés dans le marasme de la conception depuis des années maintenant et malgré de graves problèmes de démarrage avec la première vague d’appareils, les pliables semblent toujours prêts à tirer enfin les OEM d’une ornière créative collective.

Peu de temps après le retour nostalgique de Razr de Motorola, le Galaxy Z Flip cherche également à mettre à jour le facteur de forme rétro avec la technologie 2020. Mais les téléphones à clapet sont-ils vraiment l’avenir, ou la conception à clapet est-elle restée bloquée dans les années 2000? Je serai assis sur la clôture jusqu’à ce que j’en fasse un tour, mais je pense que cela ne correspond pas vraiment au potentiel de la technologie pliable et est, eh bien … un peu ennuyeux.

Flippin génial?

Tout au long de la saison des fuites, qui était pleinement en vigueur pour le Z Flip et la série principale Galaxy S20 de Samsung, j’ai eu du mal à m’exciter à distance pour le dernier projet pliable de Samsung. Il s’avère que tous ces rendus qui ont fui ne lui ont pas rendu justice, cependant. Ceci est un très joli téléphone en mouvement – à la fois ouvert et fermé. Jetez un œil à notre vidéo pratique ci-dessus. Cette charnière élégante, le clic quand il se ferme, le mouvement de pliage en douceur, le verre brillant. C’est la bonne chose ici.

Ce n’est pas que de l’esthétique. L’ergonomie semble être à la hauteur. Je n’ai pas eu la chance de l’essayer moi-même, mais d’après les impressions de mes collègues, le Z Flip semble contourner les principaux problèmes de conception et de durabilité au niveau du Fold et d’autres pliables de première vague. Bien sûr, le pli de l’écran est toujours là, mais l’utilisation de verre ultra-mince pour l’écran semble beaucoup plus rassurante que les panneaux OLED en plastique que nous avons vus jusqu’à présent.

Le Z Flip peut être le premier téléphone pliable qu’il est possible de recommander l’achat

Il est encore un peu tôt pour faire un dernier appel sur la durabilité du Z Flip. Cela semble certainement être une mise à niveau par rapport au fragile Motorola Razr, qui n’a pas très bien résisté dans un test de pliage non approuvé par Motorola, est incroyablement difficile à corriger et a reçu des critiques tièdes en général. La même chose semble vraie pour le Galaxy Fold, qui a connu notoirement plusieurs itérations et retards de conception et qui est toujours allé sur le marché avec un écran qui pourrait être sérieusement endommagé par un grain de poussière. Il y a aussi le fait que les coquilles dissimulent l’écran par sa conception, donc les rayures de poche inexpliquées ne devraient pas être un problème.

Cependant, le principal avantage du Z Flip par rapport aux autres appareils pliables, et aux autres téléphones en général, est sa taille. Voici un téléphone qui vous offre un écran dynamique et extra-long avec lequel il ne prend pas trop de place dans les poches.

Bien que nous aimions toujours les petits téléphones chez Android Authority, il y a clairement eu un changement d’industrie vers des combinés plus grands qui offrent plus d’espace d’écran. Il est révélateur que le Galaxy S10e de Samsung, plus petit et plus abordable, ne possède pas d’homologue S20e. Aimez-les ou détestez-les, les clapets repliables offrent le meilleur des deux mondes et annulent essentiellement le besoin de téléphones plus petits.

Donc, c’est super, non? Oui absolument. Mais voulons-nous vraiment que l’aspect pratique soit le trait distinctif de la prochaine génération de conception de téléphones, ou voulons-nous des téléphones qui repoussent les limites de ce que les smartphones peuvent faire? Mis à part le fait que vous pouvez couper un appel en le fermant (ce qui, certes, est très satisfaisant), il n’y a pas vraiment d’avantage fonctionnel à avoir un téléphone à rabat pliable lorsque vous l’utilisez activement. Une fois déplié, ce n’est encore qu’un téléphone sandwich en verre comme tout autre produit phare de 2020.

Comparez cela au Galaxy Fold. Le facteur de forme téléphone-tablette a toujours semblé être la voie la plus évidente pour les pliables, même lorsque la technologie en était à ses balbutiements, mais vous ne pouvez pas prétendre qu’il fournit un tas de fonctionnalités supplémentaires et d’avantages que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir avec un téléphone ordinaire ou un téléphone à clapet.

Multitâche, regarder des films, jouer, voir des photos, des appels vidéo, lire un ebook, éditer des photos, traitement de texte; ce ne sont que quelques-unes des choses que nous utilisons quotidiennement pour nos téléphones qui sont améliorées sur le plan fonctionnel en ayant un téléphone de taille normale qui se déplie (ou se replie) pour révéler un écran plus grand. Mis à part les nombreux problèmes du Fold, le plan est solide, innovant et passionnant.

Google a travaillé dur pour transformer Android en un système d’exploitation pliable, mais les fonctionnalités annoncées spécifiquement pour le Galaxy Z Flip sont extrêmement décevantes. Le mode Flex est la vedette, mais la façon dont il divise l’écran en deux lorsqu’il est plié à moitié semble difficile à utiliser et tous les cas d’utilisation sonnent jusqu’à présent comme des gadgets à essayer une fois pour toujours.

Savoir quand (et comment) plier

J’ai l’impression de devoir souligner à nouveau que je me suis vraiment réchauffé au Z Flip depuis sa grande révélation à Unpacked 2020. Nous devrons attendre les critiques pour en être sûr, mais ce peut être le premier téléphone pliable qu’il soit en fait possible de recommander, et c’est un énorme pas en avant.

Contrairement au Razr, Samsung ne se contente pas de miser sur les lunettes teintées de rose des mélancoliques fans de téléphones à clapet. Le Z Flip ressemble, et selon tous les comptes, ressemble à un téléphone 2020, mais avec un processeur 2019 à l’intérieur. Et encore une fois, bien que le nom Z Flip soit collant et horrible, ce n’est au moins pas un autre exemple d’OEM qui mise sur une marque héritée pour colporter un matériel terne et trop cher.

En tant que leader du marché, Samsung a le poids et le pouvoir de fléchir ses muscles, et c’est exactement ce que le Galaxy Z Flip est: un géant de l’industrie testant les eaux de l’opinion publique sur une technologie naissante encore en évolution.

J’espère que Samsung et d’autres OEM continuent d’expérimenter des facteurs de forme pliables

Peut-être que les pliables à clapet colleront et deviendront une sensation de vente – les premiers signes sont positifs, bien sûr. Peut-être qu’un Fold 2 est juste au coin de la rue avec un verre pliable ultra-mince et aucune mise en garde. Il y a aussi le Surface Duo de Microsoft et d’autres téléphones à double écran à considérer qui peuvent complètement remplacer la technologie pliable. Nous savons également déjà que Samsung a d’autres facteurs de forme plus expérimentaux dans les œuvres qui se plient plus d’une fois.

La réalité est que la conception des smartphones est en pleine mutation en ce moment et on ne sait pas où elle va finalement s’installer. J’espère personnellement que les clapets ne deviendront pas immédiatement la norme de facto. Il y a encore tellement de potentiel à explorer et revenir au puits des téléphones à clapet ressemble plus à une impasse évolutive que la technologie pliable de nouveau départ initialement promise.

Le Galaxy Z Flip peut rendre l’ennui beau, mais il est toujours un peu ennuyeux.

Samsung Galaxy Z Flip Le tout nouveau smartphone pliable vertical de Samsung

Le Galaxy Z Flip est le tout premier smartphone à pliage vertical de Samsung. Il bascule des éléments de conception Samsung familiers que nous aimons tous, mais dans un nouveau facteur de forme pliable. Doté de 256 Go de stockage intégré, de 8 Go de RAM, d’une batterie de 3300 mAh et d’un écran en verre pliable de 6,636 x 1080 pixels, il peut ne pas avoir de spécifications de haut niveau, mais il devrait offrir une expérience de haut niveau.