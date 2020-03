Une version apparemment inédite de Logic Pro X avec boucles en direct apparaît sur le site éducatif d’Apple

Une version apparemment inédite de Logic Pro X est apparue sur le site éducatif d’Apple, comme l’a repéré un utilisateur de Reddit.

L’image de la page des produits éducatifs d’Apple montre un MacBook Pro 16 pouces exécutant Logic Pro X, mais avec une interface familière qui ressemble extrêmement aux sessions Live Loops de GarageBand sur iOS. Étant donné que Logic Pro X ne contient pas actuellement cette fonctionnalité, une mise à jour avec des sessions Live Loops de style GarageBand peut être planifiée.

À l’heure actuelle, la seule façon d’utiliser Live Loops dans Logic Pro X, bien qu’avec beaucoup moins de fonctionnalités, est de partager un projet Live Loops de GarageBand pour iOS. Live Loops a été ajouté à GarageBand pour iOS en janvier 2016, en tant que nouvelle fonctionnalité pour créer de la musique en appuyant sur des cellules et des colonnes dans une grille pour déclencher différents instruments et échantillons en boucle. Live Loops comprend une bibliothèque de modèles de boucles conçus par Apple dans plusieurs genres, y compris EDM, Hip Hop, Dubstep et Rock, ou vous pouvez créer les vôtres. Depuis lors, Apple a introduit des packs de sons téléchargeables pour étendre la bibliothèque de sons Live Loops.

Logic Pro X a été mis à jour pour la dernière fois il y a trois mois avec la version 10.4.8, qui comprenait des corrections de bugs mineurs. Apple a tendance à mettre à jour Logic Pro X tous les trois mois environ, ce qui accroît la crédibilité de la probabilité d’une mise à jour imminente.

Plus tôt cette semaine, Apple a commencé à offrir des essais gratuits de 90 jours de Logic Pro X et Final Cut Pro X.

