Une vie au moteur de recherche de phrases Ludwig est 60% de réduction aujourd’hui

Un mot mal utilisé ou mal orthographié, un signe de ponctuation mal placé et une phrase mal construite peuvent être coûteux pour vous et votre entreprise. Malheureusement, vous n’avez pas de Clippy réel à vos côtés pour regarder votre écriture et corriger vos erreurs – vous n’avez qu’à vous fier quand il s’agit de polir et d’affiner votre pièce avant de la mettre dans le monde. Et à ce stade, vous ne pouvez rien faire d’autre qu’espérer que votre message passe.

Le moteur de recherche de phrases Ludwig a été conçu pour vous aider à avoir plus confiance en tout ce que vous avez à dire. Utilisé dans des institutions prestigieuses comme le MIT, Stanford et Harvard, il répond à des questions comme “Cette phrase est-elle correcte?” ou “Comment utiliser ce verbe?” pour fouetter votre écriture en meilleure forme. Il fournit des exemples contextualisés tirés de sources fiables telles que des revues scientifiques et des documents officiels, vous permettant de comparer votre prose à partir de médias établis.

Les personnes qui n’ont pas l’anglais comme première langue peuvent également bénéficier de la fonction de traduction de Ludwig. Vous avez la possibilité d’écrire dans votre langue et le moteur de recherche donnera des résultats en anglais. Et lorsque vous souffrez du syndrome du bout de la langue et que vous ne trouvez pas le bon mot pour exprimer votre argument, saisissez simplement un astérisque * sur Ludwig pour trouver le mot dont vous avez besoin.

L’accès illimité à vie à Ludwig coûte généralement 299 $, mais pour une durée limitée, vous pouvez le mettre en vente pour seulement 119 $ – une économie de 60%.