Universal rendra disponibles les sorties de films en salles sous forme de locations numériques de 20 $ le même jour

Universal Pictures est sur le point de rendre de nouveaux films en sortie mondiale disponibles en location simultanément sur iTunes, Amazon et d’autres plateformes numériques, a annoncé NBCUniversal (via Deadline).

De nouvelles sorties, dont The Invisible Man, The Hunt et Emma, ​​seront disponibles en ligne dès ce vendredi 20 mars, chaque film étant proposé en location à la demande de 48 heures au prix suggéré de 19,99 $ aux États-Unis, et des prix équivalents sur les marchés internationaux.

De plus, la tournée mondiale des trolls de DreamWorks Animation, dont la sortie cinématographique est prévue pour le 10 avril aux États-Unis, devrait être disponible au pays dans les cinémas et sur demande le même jour.

L’annonce a fait suite à un week-end historiquement médiocre au box-office, alors que les mesures visant à limiter la propagation de la pandémie de coronavirus ont vu les théâtres fermer et les consommateurs se préparer à un enfermement collectif à domicile.

“Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n’étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de visionner ces titres à la maison qui sont à la fois accessibles. et abordable “, a déclaré Jeff Shell, PDG de NBCUniversal, dans un communiqué. “Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les cinémas là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les gens de différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.”

Selon The Hollywood Reporter, la décision ne s’applique pas à l’ensemble du calendrier 2020 du studio, et les décisions concernant les autres titres et la durée de la politique n’ont pas encore été prises.

Plusieurs films, dont le prochain épisode de James Bond No Time to Die et le neuvième film Fast & Furious, ont déjà été retardés à cause du virus. Apple a également suspendu tous les tournages actifs sur les projets Apple TV + de studios extérieurs, interrompant temporairement les travaux sur “The Morning Show”, “Foundation”, “See”, “Lisey’s Story”, “Servant” et “For All Mankind”.

