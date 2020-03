Universal rendra disponibles les sorties en salles sur iTunes d’ici vendredi

Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde, l’une des premières entreprises à être obligée de fermer est les cinémas. En réponse à ce problème, Universal Pictures franchit une étape sans précédent.

Tel que rapporté par Deadline, Universal Pictures de NBCUniversal rendra ses versions théâtrales actuelles et futures disponibles à la location sur des services de streaming comme iTunes d’ici ce vendredi.

Certains des titres actuellement en salles incluent “The Invisible Man” et “The Hunt” de Blumhouse, ainsi que “Emma” de Focus Features. Les trois films devraient être disponibles à la location sur iTunes, Amazon Prime Video et plus encore. La société va encore plus loin et prévoit de diffuser “Trolls World Tour” sur les théâtres et les services de streaming le 10 avril.

Les locations seront disponibles pendant 48 heures et devraient coûter actuellement 19,99 $. Bien que ce soit un prix élevé pour une location, il est toujours plus abordable que d’aller au théâtre et la première fois qu’un studio a brisé la fenêtre cinématographique de cette façon.

Jeff Shell, PDG de NBCUniversal, a déclaré dans un communiqué que la société continue de suivre l’évolution du paysage et d’adapter sa stratégie pour mieux servir son public.

“Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n’étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de visionner ces titres à la maison qui sont à la fois accessibles. et abordables … Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les salles de cinéma là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les gens de différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible. “

Aucune décision n’a été prise quant aux films de cinéma qui seront disponibles à la location sur les services de vidéo à la demande après la première de “Trolls World Tour” le 10 avril.