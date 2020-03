Unreleased Pixel 4a obtient un examen pratique complet dans cette vidéo divulguée – .

Le prototype Pixel 4a de Google vient d’apparaître dans une revue vidéo détaillée qui a fait l’objet d’une fuite.

Contrairement au Pixel 4 et Pixel 4 XL, le Pixel 4a dispose d’un écran moderne qui s’étend du haut vers le bas du téléphone avec une découpe perforée pour la caméra selfie.

Les autres spécifications comprennent un processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne, une batterie de 3080 mAh et Android 10 préinstallé.

Les smartphones de Google n’ont jamais autant fait sensation que les téléphones Android de Samsung, Xiaomi ou Huawei, mais l’excitation autour de la marque Pixel a atteint un creux historique après la sortie du décevant Pixel 4. Bien que le Pixel 4 soit techniquement plus puissant que tout autre téléphone que Google ait jamais sorti, la conception peu inspirée et le bug général ont laissé un mauvais goût dans la bouche des fans de Google.

Entre-temps, Samsung a publié une autre série stellaire (mais chère) dans la gamme Galaxy S, Motorola a repris la conversation avec un Razr pliable, et plusieurs marques chinoises ont continué à repousser les limites de la conception et des spécifications, tout en étant sur Google a été mystérieusement silencieux. Mais le silence se terminera probablement bientôt, car la vidéo pratique la plus détaillée du Pixel 4a non annoncé que nous avons jamais vue vient de fuir.

Il y avait beaucoup trop de problèmes avec le Pixel 4 et le Pixel 4 XL pour entrer dans chacun d’eux ici, mais peut-être le plus exaspérant de tous était la conception. Alors qu’Apple, Samsung et tous les autres fabricants de téléphones notables sont allés de l’avant avec de plus petits cadres, encoches et découpes de trous, Google a publié un téléphone qui semblait avoir pu être fabriqué en 2013. Heureusement, avec le prochain Pixel 4a, Google semble avoir appris sa leçon:

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo pratique ci-dessus, le prototype presque final du Pixel 4a présente un design d’écran beaucoup plus moderne avec une découpe dans le coin supérieur gauche de la caméra selfie. L’écran de 5,81 pouces est Full HD + avec une résolution de 2340 x 1080 pixels et 443 ppp. Il semble également s’agir d’un affichage à 60 Hz.

En tapant dans le menu Paramètres, TecnoLike Plus révèle également que le Pixel 4a comportera un processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et une batterie de 3080 mAh, tous fonctionnant sur Android 10. Comme prévu, ces spécifications indiquent une très prix compétitif, probablement dans la même gamme de 400 $ que le Pixel 3a.

Nous voyons également le panneau arrière en plastique noir mat avec ce qui semble être un seul appareil photo et un module flash emballé dans un tableau similaire à celui du Pixel 4. Environ trois minutes après le début de la vidéo, vous pouvez voir l’appareil photo en action, et TecnoLike confirme que la caméra enregistre des vidéos 4K. Le YouTuber affiche également un menu qui semble confirmer la prise en charge de la double carte SIM, mais nous ne voyons pas réellement le ou les bacs SIM.

Il convient de noter qu’il s’agit d’un prototype et que certains éléments de la conception peuvent changer avant le lancement du téléphone, mais selon toute probabilité, il s’agit essentiellement du téléphone que Google annoncera dans les semaines à venir.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

