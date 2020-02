Malgré les mises à jour de la feuille de route de Samsung indiquant qu’Android 10 pour le Galaxy S9 et S9 + pourrait être plus avancé que prévu, la société vient de commencer à proposer la dernière version d’Android aux premiers téléphones de la gamme 2018. Contrairement au déploiement extrêmement lent du Galaxy S10, la mise à jour est déjà en ligne aux États-Unis et dans quelques pays d’Europe.

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Reddit disent avoir reçu la mise à jour en Allemagne, en Lituanie, en Espagne et aux États-Unis (sur Xfinity), mais comme les rapports commencent à peine à arriver, nous pourrions bientôt voir Android 10 dans de nombreux autres endroits et à travers plus les transporteurs.

La mise à jour comprend le correctif de sécurité de janvier et se situe entre 1,8 Go et 2 Go, selon la variante de votre appareil. Il offre aux propriétaires de Galaxy S9 tous les avantages d’Android 10, y compris la navigation gestuelle, le mode sombre, le partage amélioré et bien plus encore. Samsung ajoute certaines de ses propres fonctionnalités, comme un enregistreur d’écran natif, des changements rapides de paramètres et des améliorations générales des animations et de la stabilité du système.

La société souhaite déployer le nouveau logiciel jusqu’en avril au moins.Par conséquent, selon la variante de votre téléphone, vous pouvez attendre plus longtemps. Dirigez-vous vers l’entrée de mise à jour logicielle dans les paramètres de votre téléphone pour vérifier la mise à jour en direct. Si vous êtes particulièrement impatient, vous pouvez également télécharger et flasher la mise à jour vous-même à partir des archives du micrologiciel de SamMobile, mais vous perdrez toutes vos données dans le processus et pourriez éventuellement vous retrouver avec une brique pour un téléphone – procédez avec prudence et uniquement si vous savez absolument ce que vous faites.

US Cellular et plusieurs pays

Samsung continue de déployer Android 10 et les premières personnes en Inde, en Italie, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Suisse et au Royaume-Uni indiquent avoir reçu la mise à jour. Aux États-Unis, US Cellular fournit également aux premiers abonnés la mise à jour.

Les gens en Azerbaïdjan et aux Émirats arabes unis ont reçu le patch de janvier sans Android 10, ce qui pourrait signifier qu’ils attendent plus longtemps le nouveau système d’exploitation.