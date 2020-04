Utiliser votre Chromebook avec un moniteur, une souris et un clavier externes

s

Source: Ara Waggoner / Android Central

L’une des choses les plus merveilleuses à propos des Chromebooks est leur simplicité – vous n’avez pas besoin d’acheter des accessoires supplémentaires pour les faire fonctionner, ils font juste la plupart des choses que les gens veulent sortir de la boîte. Mais peut-être avez-vous des besoins supplémentaires comme l’utilisation d’un écran externe plus grand, nécessitant d’avoir un clavier et une souris externes dans le processus.

Cela ressemble à quelque chose que vous devez faire? Eh bien, ce n’est pas difficile à comprendre. Nous allons vous présenter quelques conseils pour que votre Chromebook soit opérationnel avec un moniteur, un clavier et une souris externes.

Moniteur

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Presque tous les Chromebooks sont livrés avec un port HDMI de taille normale – jetez un œil sur les bords et vous saurez rapidement si vous en avez un ou non. Si vous le faites, vous pouvez connecter votre Chromebook à n’importe quel moniteur ou téléviseur moderne avec un câble HDMI bon marché et être en route. Certains Chromebooks peuvent avoir des ports micro ou mini HDMI plus petits, mais ne vous inquiétez pas, ces câbles sont également faciles à trouver.

Si le moniteur auquel vous souhaitez vous connecter ne prend pas en charge HDMI (hé, de nombreux projecteurs utilisent encore VGA), il est assez facile d’obtenir un adaptateur qui prend le HDMI hors de votre Chromebook et le change en VGA, DVI, USB -A ou USB-C selon vos besoins.

Réglage du moniteur

Une fois que vous avez connecté votre moniteur à votre Chromebook, il commence à afficher immédiatement une extension de votre bureau. Mais bien sûr, vous voudrez probablement modifier un peu les paramètres, donc il fait exactement ce que vous voulez pour la meilleure expérience.

Clique le zone d’état (c’est là que se trouvent vos icônes Wi-Fi et batterie).

Clique sur le icône des paramètres (le petit symbole qui ressemble à un engrenage).

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Cliquer sur Dispositif.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Cliquer sur Affiche.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Organiser les affichages selon vos préférences (j’aime le gros moniteur en haut). Vous pouvez également décider si vous souhaitez refléter l’affichage interne ou modifier davantage les paramètres d’affichage (tels que la résolution et l’orientation).

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Il y a de fortes chances que vous souhaitiez que le deuxième écran soit l’affichage “principal” dans cette situation. Néanmoins, si vous l’utilisez simplement comme un bureau étendu, sans clavier ni souris, vous souhaiterez peut-être conserver le Chromebook comme écran principal. Il en va de même pour la mise en miroir par rapport à l’extension – vous saurez tout de suite si vous souhaitez que le moniteur externe reproduise ce qui se trouve sur le Chromebook ou soit son propre affichage séparé.

Si vous devez basculer rapidement entre la mise en miroir et l’extension de votre bureau, vous pouvez maintenez la touche ctrl et appuyez sur le bouton plein écran (f4 sur un clavier traditionnel) pour basculer entre les deux.

Envisagez plutôt de diffuser

Si vous n’avez pas d’exigences élevées en matière de performances et que vous souhaitez garder les choses propres et exemptes de câbles, vous pouvez également choisir de Google Cast votre écran sur un Chromecast ou Android TV qui est branché sur le moniteur de votre choix.

Assurez-vous que votre Chromebook et votre téléviseur ou appareil Chromecast sont sur même réseau Wi-Fi.

Clique le zone d’état (c’est là que se trouvent vos icônes Wi-Fi et batterie).

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Clique sur le Jeter et vous aurez la possibilité de simplement diffuser une fenêtre ouverte ou de diffuser l’intégralité de votre affichage.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Cela fonctionne très bien pour afficher des vidéos, des images ou des pages Web sur un grand écran, ou même comme moniteur secondaire pour vous montrer des informations statiques, mais ne fonctionnera pas bien si vous devez faire beaucoup de saisie ou de manipulation de ce qui est sur le écran.

Souris

Source: Ara Waggoner / Android Central

Tout comme les moniteurs, Chrome OS est parfaitement prêt à gérer la connexion d’une souris pour vous éviter d’utiliser le trackpad 100% du temps. Que vous aimiez le filaire ou le sans fil, vous pouvez brancher ou connecter votre souris et être opérationnel en quelques secondes.

La seule chose à garder à l’esprit ici est si vous préférez les souris fantaisies qui ont un logiciel en option pour contrôler les boutons spéciaux, les roues ou les interactions avec la souris (Logitech vient à l’esprit). Ces suites logicielles sont conçues pour être utilisées avec les ordinateurs Windows et Mac et ne s’installent pas sur Chrome OS. Cela ne signifie pas que la souris ne fonctionnera pas; cela signifie simplement que vous n’aurez pas un contrôle précis sur les boutons et les roues non standard supplémentaires. Pour la plupart des gens, ce ne sera pas du tout un problème.

Souris USB

En ce qui concerne les souris USB, il n’y a vraiment rien d’autre à faire que branchez le connecteur – que ce soit un câble ou un récepteur sans fil – et c’est parti. Vous pourrez toujours contrôler la vitesse du pointeur dans les paramètres standard de Chrome OS. Assurez-vous simplement avant d’acheter de vérifier quels ports vous avez sur votre Chromebook. De nombreux Chromebooks proposent toujours des ports USB-A, mais certains peuvent ne disposer que d’USB-C.

Souris Bluetooth

Pour connecter une souris Bluetooth, assurez-vous que votre souris est allumée et que le mode de couplage est activé (le processus diffère selon les modèles de souris).

Sur votre Chromebook, cliquez sur le zone d’état (c’est là que se trouvent vos icônes Wi-Fi et batterie).

Cliquer sur Bluetooth.

Recherchez le nom du modèle de votre souriset les appareils se coupleront rapidement.

Tout comme le trackpad ou une souris USB, vous pourrez ajuster la vitesse du pointeur dans les paramètres standard de Chrome OS.

Clavier

Source: Ara Waggoner / Android Central

Obtenir un clavier externe pour votre Chromebook est la partie de cette équation qui peut prendre un peu plus de réflexion. Tout comme l’ajout d’une souris, vous pouvez brancher ou connecter n’importe quel clavier USB ou Bluetooth à votre Chromebook. Cependant, vous devez vous rappeler que Chrome OS utilise une disposition de clavier non standard, avec des touches spéciales en remplacement de la ligne de fonctions et certains commutateurs ailleurs (comme avoir la recherche au lieu du verrouillage des majuscules). Bien que vous puissiez utiliser n’importe quel clavier autour de vous, vous devriez envisager un clavier spécifique à Chrome OS si vous souhaitez acheter un nouveau périphérique de toute façon.

Claviers USB

Tout comme une souris USB, Chrome OS peut gérer les claviers USB dès que vous branchez-les.

Quelques fabricants différents fabriquent des claviers filaires à disposition Chrome OS, comme celui de Dell, ou vous pouvez trouver des claviers filaires standard qui fonctionneront avec Chrome OS comme celui amusant d’AUKEY. Vous pouvez également souvent trouver des packs avec une souris USB.

Il existe également une sélection de claviers sans fil avec des dispositions Chrome OS, comme celui d’ASUS, qui sera particulièrement agréable si vous prévoyez de garder votre Chromebook branché sur un grand écran et que vous serez à plusieurs mètres du clavier.

Claviers Bluetooth

Connecter un clavier Bluetooth, c’est comme connecter une souris.

Mettez le clavier en mode d’appairage (généralement en l’allumant).

Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre Chromebook à partir du zone d’état et cliquez sur l’icône Bluetooth.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Vous serez invité à saisir une séquence de chiffres sur le clavier et à appuyer sur entrer coupler.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Votre clavier est maintenant jumelé sur votre Chromebook.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Si vous cherchez à démarrer sur un poste de travail Chromebook de travail à domicile complet (ou jouer à la maison), nous vous suggérons d’obtenir un moniteur externe, un clavier, une souris et tous les dongles ou pièces jointes qui peuvent être nécessaires pour la configuration.

