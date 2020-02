Utiliseriez-vous Wear OS s’il avait ces fonctionnalités de fitness?

Wear OS de Google a un mauvais coup sec dans l’industrie de la technologie, principalement en raison du manque d’innovation logicielle qui fait stagner la plate-forme. Bien que la plupart des gens ne voient pas l’avantage de posséder une montre intelligente, Wear OS ne fait aucune faveur à la catégorie. Ce n’est tout simplement pas au niveau des autres systèmes d’exploitation portables d’entreprises comme Samsung et Apple.

Heureusement, il semble que Google soit enfin prêt à apporter des modifications à Wear OS. Il a déployé une nouvelle enquête (h / t Droid Life) à travers son programme de recherche sur l’expérience utilisateur demandant aux participants des commentaires sur la façon d’améliorer Wear OS. L’enquête se concentrerait sur les fonctionnalités de santé et de remise en forme telles que l’analyse du sommeil, le suivi SPo2, la détection de l’apnée du sommeil, les alertes de battement de cœur, etc.

L’enquête de Google demande également aux participants ce qu’ils pensent des fonctionnalités telles que l’appariement des appareils médicaux et des équipements de gym. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des fonctionnalités de Wear OS qui auraient été mentionnées dans l’enquête de Google:

Suivi SPO2: Suit le niveau d’oxygénation dans le sang et alerte si les niveaux tombent en dessous des niveaux normauxAlarmes intelligentes: Vous réveille le matin à l’heure appropriée de votre cycle de sommeil pour que vous vous sentiez plus reposéDétection de l’apnée du sommeil: Surveille et détecte les symptômes des anomalies respiratoires du sommeil et envoie des alertes et des conseilsAnalyse du sommeil: Analyse de la qualité du sommeil, raisons de ne pas bien dormir et conseils pour améliorer les habitudes de sommeilAlertes de rythme cardiaque: Surveille le rythme cardiaque et envoie des alertes si un rythme cardiaque irrégulier est détectéDétection automatique d’entraînement: Votre montre connectée serait automatiquement en mesure de détecter lorsque vous démarrez un entraînement et vous inviterait à commencer à enregistrer l’activitéDétection de représentants: Détection automatique du nombre de répétitions pour les activités (push ups, squats, etc.)Journalisation des activités: Possibilité de suivre et de modifier manuellement différents types d’entraînement et d’activitésLe temps de récupération: Suit le temps nécessaire entre les entraînements pour vous assurer que vous êtes complètement rétabliSuivi du stress: Surveille automatiquement votre niveau de stress pour vous aider à mieux prendre conscience du stressAppariement de dispositifs médicaux: Associez la montre à des appareils médicaux (glycémie, tensiomètres) afin que les relevés puissent être synchronisés et accessibles sur la montreAppairage d’équipement de gym: Associez la montre à un équipement de gym compatible pour un suivi plus précis de vos activitésQualité de l’air intérieur: Surveille la qualité de l’air d’un environnement intérieurSuivi des activités / des signes vitaux: Surveillez et capturez automatiquement les mesures des paramètres vitaux et des activités de basePartager Vitals: Partagez automatiquement votre fréquence cardiaque et vos signes vitaux avec les services d’urgence si vous avez été victime d’un accidentMicro-journalisation: Un moyen rapide et facile d’enregistrer manuellement ce que vous ressentez et ce que vous faitesSuivi de la prise d’eau: Suit automatiquement le nombre de verres d’eau que vous buvez avec des rappels au cours de la journée pour vous assurer que vous êtes bien hydratéSuivi des aliments et des calories: Suivi manuel de l’apport alimentaire et calorique au cours d’une journéeEscaliers: Gardez une trace automatique du nombre de volées d’escaliers que vous montezExercices de respiration: Exercices de respiration guidés et rappels pour vous aider à vous détendre et à pratiquer la pleine conscienceBoussole: Boussole intégrée pour vous aider à trouver votre direction pendant la randonnée ou la conduiteSuivi d’élévation: Gardez une trace de l’ascension, de la descente et des changements d’altitude pendant les entraînementsSuivi de cycle: Suivez automatiquement votre cycle et votre fertilité

Évidemment, nous ne savons pas si toutes ces fonctionnalités sont destinées à Wear OS, mais la récente acquisition de Fitbit par Google pourrait signifier que la société envisage sérieusement d’intensifier son jeu de suivi de la santé.

La grande question est la suivante: utiliseriez-vous des montres connectées alimentées par Wear OS si elles avaient plus de fonctionnalités de fitness et de santé comme celles mentionnées ci-dessus? Vous sentez-vous positif quant à l’avenir de Wear OS si Google devait ajouter davantage de fonctionnalités axées sur la santé sur la plate-forme? Exprimez votre vote dans le sondage et assurez-vous de nous laisser une ligne dans les commentaires. Vous avez probablement tous des opinions, nous voulons donc les entendre!

