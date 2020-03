Utilisez cette calculatrice pour estimer la taille de votre test de stimulation du coronavirus – .

L’administration Trump est sur le point de commencer à envoyer des chèques de relance d’urgence aux Américains pour contrer l’impact financier du nouveau coronavirus qui a considérablement bouleversé la vie dans le pays.

Voici une calculatrice qui vous permet d’estimer le montant de votre chèque, qui sera généralement de 1 200 $ pour les particuliers et de 2 400 $ pour les couples mariés, bien qu’il y ait quelques exceptions.

Maintenant que le Sénat américain a adopté sa version d’un projet de loi de relance de 2 billions de dollars destiné à fournir une aide financière qui atténue l’impact catastrophique du nouveau coronavirus, le gouvernement fédéral est prêt à envoyer des chèques d’urgence – ou, dans certains cas, à envoyer des chèques dépôts – pour aider les Américains dont les revenus ont été perturbés.

Le virus a entraîné une multitude de quarantaines et de commandes à domicile dans tout le pays, de sorte que des millions d’Américains se réfugient chez eux en ce moment et, s’ils ne peuvent pas passer à un arrangement de travail à domicile, ont soit ont vu leur revenu complètement éliminé, soit du moins réduit dans une certaine mesure. L’aide financière directe proposée par l’administration Trump aidera un peu, en fournissant 1 200 $ aux adultes (le double des couples) et 500 $ supplémentaires pour chaque enfant de moins de 18 ans. Combien allez-vous obtenir exactement? Utilisez la calculatrice ci-dessous pour estimer votre total, car il y a des niveaux de qualification de revenu à connaître.

Le Washington Post a construit une calculatrice simple à utiliser (à laquelle vous pouvez accéder ici) qui demande quelques détails comme votre état civil et votre statut de déclaration de revenus, ainsi que votre revenu estimé.

Alors que les gens seront vivement intéressés de savoir ce qu’ils peuvent attendre du gouvernement, il y a au moins un autre point à prendre en compte qui est presque aussi important – à quel moment vous l’obtiendrez.

Si vous avez inclus des informations sur le dépôt direct dans une déclaration de revenus 2019 déjà déposée (ou sur le point d’être déposée), l’IRS déposera simplement l’argent sur votre compte bancaire, ce qui signifie que vous obtiendrez les fonds plus tôt. Alternativement, l’IRS aura recours à vous envoyer un chèque, ce qui, bien sûr, prendra plus de temps.

Pour ceux d’entre vous qui attendent un chèque par la poste, les estimations varient quant au moment auquel vous pouvez vous y attendre. Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a insisté à plusieurs reprises pour que ces informations soient envoyées par la poste début avril, mais il y a fort à parier que cela ne se produira que plus tard dans le mois, sinon en mai. La dernière fois que nous avons tous reçu des chèques comme celui-ci du gouvernement, par exemple, c’était en 2008 pour nous aider à traverser la Grande Récession. Ensuite, les chèques ont été postés par lots, les destinataires les plus malchanceux attendant le dernier lot pendant environ huit semaines jusqu’à l’arrivée des leurs.

En ce qui concerne les seuils de revenu, les personnes qui gagnent jusqu’à 75 000 $ par année seront admissibles à un chèque de 1 200 $ maintenant. Si vous gagnez entre 75 000 $ et 99 000 $, vous obtiendrez un chèque réduit (5 $ de moins pour chaque tranche de 100 $ de plus de 75 000 $). Et si vous gagnez plus de 99 000 $, vous n’obtiendrez rien. Pour les couples mariés, vous recevrez un chèque de 2 400 $ si votre revenu est inférieur à 150 000 $. Si vous faites entre cela et 198 000 $, vous obtiendrez un montant réduit.

