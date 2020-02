Utilisez Connexion avec Apple pour exécuter votre compte WordPress.com

La fonctionnalité «Connexion avec Apple» est de plus en plus courante. Un endroit que j’ai récemment remarqué qui l’utilise est WordPress.com.

Connectez-vous avec Apple sur WordPress.com

WordPress.com est la version non auto-hébergée du logiciel de création de blogs et de création de sites Web. Les utilisateurs qui ont des sites construits avec qui peuvent désormais accéder facilement à leurs comptes en utilisant l’outil de connexion d’Apple. Chef Worpdress.com. Sélectionnez l’option intitulée Continuer avec Apple:

Le processus de connexion vous demande ensuite votre identifiant Apple et votre mot de passe.

Cela devrait être un moyen plus simple et plus privé de se connecter à WordPress.com