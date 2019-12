Utilisez votre argent de Noël pour obtenir des AirPods 2 à prix réduit sur Amazon pendant que vous le pouvez – .

Les AirPod d'Apple ont été les produits les plus en vogue de l'année lors des grosses ventes qui ont précédé Noël. Cela dit, si vous n'avez pas trouvé une nouvelle paire d'AirPod brillante sous votre arbre cette année, vous pouvez toujours utiliser une partie de l'argent de Noël que vous avez obtenu pour les marquer à des rabais importants. Les AirPods 2 ordinaires sont en baisse à seulement 139 $ sur Amazon et les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil à 200 $ qui sont en rupture de stock chez la plupart des détaillants sont à 169 $. C'est votre dernière chance de les mettre en vente pendant un certain temps, alors profitez-en tant que vous le pouvez!

AirPods 2

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l'aide du connecteur Lightning

AirPods 2 avec étui de chargement sans fil

Le boîtier peut être chargé sans fil à l'aide d'un tapis de charge compatible Qi ou à l'aide du connecteur Lightning

