Vacances annulées? Voici 7 tâches inspirées des voyages pour vous aider à endurer l’auto-isolement.

Si vos vacances ont été annulées à cause du coronavirus, ça craint. Alors que de nombreuses frontières internationales sont fermées et que les gouvernements du monde entier ordonnent aux citoyens de rester chez eux autant que possible, aucun de nous ne fera beaucoup pour voyager pendant un bon bout de temps. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez vous passer de votre solution de voyage!

Ces tâches inspirées par les voyages sont parfaites pour terminer tout en étant distantes socialement car elles ne vous obligent pas à quitter la maison, ne vous obligent pas nécessairement à dépenser plus d’argent et peuvent vous aider à vous sentir un peu moins pris au piège dans vos quatre murs actuels.

Projets d’auto-isolement inspirés par les voyages

Source: American Airlines

Vous disposez probablement d’une abondance de temps supplémentaire en ce moment avec les rassemblements sociaux et les événements publics annulés. Bien que la situation actuelle avec COVID-19 ne soit certainement pas amusante et évolue de jour en jour, l’utilisation créative de votre nouveau temps libre peut vous aider à éviter le blues en vous remémorant les voyages précédents ainsi qu’en planifiant et en préparant vos prochaines vacances!

Modifiez et organisez vos photos de voyage

Si vous êtes comme moi, vous prenez probablement des tonnes de photos en vacances avec l’intention de les parcourir pour les meilleures photos, de les éditer à la perfection, de les stocker de manière organisée, et peut-être même d’imprimer, d’encadrer et de suspendre Les meilleures. Ce qui a tendance à se produire, cependant, c’est que des gigaoctets sur des gigaoctets de photos de voyage sont dormants dans la photothèque de mon téléphone ou le disque dur de l’ordinateur qui recueille la poussière virtuelle. C’est dommage de regarder rarement des photos de ces moments précieux et, plutôt que de partir en vacances et d’ajouter plusieurs centaines d’images à la pile, vous devriez certainement parcourir vos photos existantes à la place.

Le simple fait de regarder vos anciennes photos est une énorme victoire. Vous pouvez revivre les souvenirs, vous remémorer des moments plus libres et éviter de vous tromper sur notre moment actuel. Un simple nettoyage pourrait impliquer de simplement supprimer la loupe pour économiser de l’espace – les photos floues ou les photos où vous avez eu un clignotement erroné. Une fois que vous avez réduit votre photothèque, vous pouvez choisir les meilleures photos pour une retouche rapide dans quelque chose comme Photoshop ou Lightroom, ou même simplement en utilisant la fonction d’amélioration automatique dans l’application Photos sur votre Mac.

Pour le stockage, vous pouvez brancher un disque externe et garder vos photos organisées avec des albums datés ou investir dans quelque chose comme le périphérique de stockage cloud ibi chic de SanDisk et le laisser gérer vos photos pour vous. Il existe également plusieurs services de stockage dans le cloud pour conserver votre collection enregistrée hors site, tels que Google Photos, la bibliothèque de photos iCloud, Amazon Photos, etc.

Gratuit pour les membres Prime

Amazon photos

Amazon Photos offre un stockage illimité de photos en pleine résolution aux membres Prime, ainsi qu’un stockage vidéo gratuit de 5 Go. Vous pouvez enregistrer et partager des photos via des ordinateurs de bureau, mobiles et tablettes.

Apprendre une langue

Les avantages d’être multilingue sont nombreux, que vous envisagiez de voyager ou non. Vos capacités de réseautage montent en flèche, vous pourrez vous déplacer plus facilement dans de nouveaux pays et vous aurez même une autre compétence à inscrire dans votre curriculum vitae. Avec le temps libre que COVID-19 vous a accordé, vous pouvez choisir de choisir une nouvelle langue pour préparer vos futurs voyages afin de mieux vous immerger dans la culture locale lorsque vous vous y rendrez.

Vous ne pourrez peut-être pas encore sortir du pays pour utiliser votre nouvelle langue, mais il existe des tonnes de services d’apprentissage en ligne pour ajouter une nouvelle langue à votre arsenal. Duolingo est un excellent point de départ avec son service gratuit et propose un choix de langues. Son plan payant supprime les publicités et ajoute un support pour l’apprentissage hors ligne tout en restant abordable. Babbel et Rosetta Stone sont également des services réputés qui facturent des frais mensuels assez bas pour accéder à leur logiciel d’apprentissage des langues sur vos différents appareils.

Essaye le

pierre de Rosette

Ce n’est jamais une mauvaise chose de connaître plus d’une langue et Rosetta Stone permet d’essayer facilement une nouvelle langue gratuitement pendant quelques jours pour voir si c’est pour vous. Si l’essai de 3 jours fonctionne, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur l’accès à vie.

Regarder un documentaire de voyage

Vous avez probablement déjà un abonnement à divers services de diffusion en continu pour regarder des films et des émissions de télévision, mais il y a aussi une tonne de contenu lié aux voyages qui est également disponible. Netflix a beaucoup de contenu de voyage intéressant comme Dark Tourist et Pedal the World que vous n’avez peut-être pas vu auparavant et vous aidera à obtenir votre solution de voyage. Disney + englobe également National Geographic, donc il y a des tonnes d’inspiration de voyage là-bas, ce qui vaut la peine de vous inscrire si vous ne l’avez pas déjà fait. Avouons-le, nous allons être à l’intérieur d’une tonne pendant les prochaines semaines, nous devons donc nous assurer de nous divertir.

Un service de streaming magique

Disney +

Non seulement Disney + a-t-il tous vos contenus préférés Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, mais il a également un tas de programmes National Geographic pour vous aider à vous évader.

Regarder des films en langue étrangère

Peut-être en liant les deux suggestions précédentes, les films en langue étrangère sont un excellent moyen de découvrir une autre culture ou une perspective et de tester à quel point vous avez bien appris votre nouvelle langue. Les services de streaming que vous avez déjà comme Netflix, Amazon Prime Video et Hulu ont des tonnes de films non anglais parmi lesquels choisir. Des choix comme Shoplifters et Honeyland sur Hulu valent le détour, tout comme Okja de Bong Joon-ho sur Netflix, et les nombreuses options sur Prime Video. Le service de diffusion en continu Kanopy propose également de nombreux films et documentaires de haute qualité qui suscitent la réflexion, y compris de nombreuses options en langue étrangère.

Ruisseaux doux

Hulu

Commander des plats à emporter

Une partie du plaisir de voyager est d’essayer la cuisine locale. Malheureusement, obtenir cette expérience vraiment authentique n’est pas envisageable (jeu de mots non prévu) en ce moment. Cependant, la meilleure chose vient sous la forme de plats à emporter dans les restaurants de votre région. Essayez de commander de la nourriture dans vos endroits préférés, ou essayez quelque chose de complètement nouveau pour obtenir cette ambiance de manger expérimentale, via UberEats, GrubHub, PostMates, etc. et faites-le livrer à votre porte. De cette façon, vous pouvez essayer de la nourriture incroyable tout en prenant des distances sociales et en soutenant certains établissements qui sont durement touchés par le manque de fréquentation en ce moment.

Noms

UberEats

UberEats offre actuellement la livraison gratuite pour de nombreux restaurants, ce qui en fait un excellent choix pour commander de la nourriture.

Lire un magazine de voyage

Si vous ne pouvez pas voyager quelque part, la lecture en détail est la meilleure chose à faire. Il y a une tonne de maagzines de voyage en kiosque, mais vous ne pouvez pas aller les chercher pour le moment donc votre meilleur pari est de vous abonner en ligne. Amazon propose une vaste sélection de titres de voyage ou vous pouvez vous abonner à quelque chose comme Readly pour accéder à des milliers de titres pour un tarif mensuel.

Bonnes lectures

Magazines de voyage sur Amazon

Amazon propose une grande variété d’éditions et d’abonnements à des magazines imprimés et numériques, il est souvent beaucoup moins cher que d’aller directement. De plus, vous pouvez facilement gérer votre abonnement dans votre compte Amazon une fois l’interdiction de voyager levée.

Réservez des vacances pas chères

Les compagnies aériennes, les hôtels et le reste de l’industrie du voyage et de l’hôtellerie sont actuellement affolés par le manque de coutumes et l’incertitude entourant les plans futurs. Bien que vous ne puissiez pas voyager pour le moment, ces restrictions seront levées à un moment donné. En raison de l’incertitude, les futurs prix des vols et forfaits vacances sont super abordables pour le moment si vous êtes prêt à le risquer. Vous soutiendrez une industrie à genoux en ce moment, mais ne réservez quelque chose que si vous pouvez vous permettre de perdre de l’argent si ce fournisseur devait fermer ses portes. Il n’y a aucune garantie pour le moment, mais vous pourriez vous faire une bonne affaire.

Planifier à l’avance

Airfarewatchdog

Airfarewatchdog est le meilleur endroit où aller pour trouver les dernières offres sur les vols, nationaux et internationaux, avec des prix aussi bas que 40 $.

