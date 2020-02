Valise de transport sans fil HEX sur Kickstarter maintenant

HEX visait à amplifier la joie du voyage en supprimant un souci commun: votre smartphone à court de puissance. La valise de transport sans fil HEX est dotée d’un chargeur de chargement sans fil intégré juste au-dessus du sac afin que vous puissiez garder votre smartphone chargé sans avoir à trouver de prise. Il s’agit d’un nouveau système de charge sans fil, en instance de brevet. Si vous devez charger un téléphone ou un autre élément qui ne peut pas être chargé sans fil, ne vous inquiétez pas; la batterie est rétrocompatible et dispose également d’un port de chargement USB.

La valise à parois rigides elle-même a une coque en polycarbonate Makrolon (Makrolon est essentiellement la “Cadillac de polycarbonate”.) Vous glisserez à travers l’aéroport avec les roues Hinomoto Lisof® Silent-Run. La conception sans roulement leur permet de rouler plus facilement et plus silencieusement que les autres roues.

Une quincaillerie métallique de qualité supérieure est utilisée partout. Les fermetures à glissière sont des fermetures à glissière résistantes à l’abrasion EYL de YKK avec 15 fois plus de résistance à l’abrasion que les autres fermetures à glissière de YKK. En fait, ils ont été testés plus de 50 000 fois. Les serrures de voyage approuvées par la TSA permettent un accès sécurisé tout en gardant vos effets personnels en sécurité.

La valise de transport sans fil HEX est livrée avec un ensemble de dosettes d’emballage pliables. Ceux-ci vous aideront à garder vos affaires organisées lorsque vous emballerez votre sac.

La campagne Kickstarter démarre le 15 février et les sacs devraient être expédiés en novembre. Comme pour toute campagne Kickstarter, rien ne garantit que le produit sera commercialisé. Cependant, HEX est une société bien établie. Il y aura deux couleurs disponibles: Noir et Camo Glacier.