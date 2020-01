Vaut-il l’héritage de la note?

Samsung Galaxy Note 10 est un nouvel ajout à son héritage Galaxy Note après son annonce au CES plus tôt. Le smartphone est disponible en ligne en Inde en pré-commande à partir du 21 janvier 2020.

Le géant technologique sud-coréen est connu pour son l’un des smartphones les plus vendus au monde. Le nouveau Galaxy Note 10 semble assez prometteur. Cependant, sera-t-elle capable de vivre la renommée de ses prédécesseurs? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Power up avec S Pen

Le stylet S est l’une des fonctionnalités les plus remarquables qui rendent la série Galaxy Note 10 UNIQUE par rapport au reste des smartphones Samsung. Comme Note 10 et Note 10+, Note 10 Lite est également livré avec ce stylo unique.

Ce S Pen compatible Bluetooth nous permet de personnaliser nos documents, images, etc. Plus important encore, il nous permet de cliquer sur les images, de naviguer dans les présentations et même d’éditer des vidéos.

Caméra Pro-Grade

Samsung n’a pas apporté beaucoup de changements en ce qui concerne les caméras arrière de son nouveau Galaxy Note 10 Lite. Comme les précédents smartphones Note 10, la version Lite dispose également d’un appareil photo large de 12 MP avec un objectif ultra-large de 12 MP. Cependant, le smartphone a un objectif Tele de 12 MP au lieu d’un objectif de 16 MP comme les précédents smartphones Note 10.

Surtout, Samsung a peut-être fait le plus grand changement en ajoutant une caméra frontale de 32 MP à son dernier Galaxy Note 10 Lite. La précédente série Galaxy Note 10 n’avait que 10 MP de caméra frontale. Comparé à cela, le Lite a sûrement fait beaucoup d’amélioration.

Une batterie qui peut durer toute la journée

Sans aucun doute, le Galaxy Note 10 Lite a une meilleure batterie de secours que ses prédécesseurs. Le smartphone nouvellement ajouté dispose d’une grande batterie de 4500 mAh qui peut durer toute la journée. De plus, il est livré avec une capacité de charge ultra-rapide pour nous offrir une meilleure connectivité.

Accès à Android 10

Samsung propose Android 10 à son nouveau Galaxy Note 10 Lite avec son propre chipset Exynos 8895. En plus de cela, il dispose d’un processeur Octa-core 10 bits 64 bits qui peut lisser votre téléphone.

Autres caractéristiques et spécifications

Le nouveau Samsung Galaxy Note 10 Lite est livré avec un écran Full HD + de 6,7 pouces

Écran Super AMOLED Plus Infinity-O. Il existe en deux variantes – 6 Go ou 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 1 To).

Le Galaxy Note 10 Lite est également livré avec les applications et services intelligents de Samsung, notamment Bixby (Vision, Lens Model et Routines), Samsung Pay et Samsung Health. En outre, il donne également accès à la plate-forme de sécurité de défense, Samsung Knox, qui peut sécuriser nos données de manière plus approfondie.

Prix ​​et disponibilité

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est disponible en trois couleurs: Aura Glow, Aura Black et Aura Red. La variante 6 Go du Lite coûte 38 999 INR et la variante 8 Go coûte 40 999 INR.

De plus, si vous échangez votre ancien combiné Samsung, vous pouvez obtenir un supplément de 5 000 INR et obtenir votre version Lite à 33 999 INR uniquement. La réservation en pré-commande du Galaxy Note 10 Lite a commencé le 21 janvier 2020 et sera disponible dans tous les grands magasins à partir du 3 février.

En regardant les détails et le prix, le Galaxy Note 10 Lite est certainement l’un des meilleurs smartphones Note 10 que Samsung propose. Allez en chercher un sans plus attendre.