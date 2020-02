Vente AirPods Pro rare, aspirateur ultime pour poils d’animaux, bâtons Fire TV, plus – .

Happy Leap Day 2020, chasseurs d’aubaines! L’année bissextile signifie que nous avons tous une journée supplémentaire pour économiser sur certains des produits les plus en vogue sur le marché, et les offres du samedi sont spectaculaires. Les faits saillants de la rafle d’aujourd’hui incluent une vente rare qui réduit le Apple AirPods Pro au prix le plus bas de Black Friday, 200 AirPods 2 avec étui de chargement sans fil pour seulement 120 $ lorsque vous les achetez renouvelés, jusqu’à 170 $ sur les derniers ordinateurs portables Retina MacBook Air d’Apple , un aspirateur robot Coredy étonnamment bon pour seulement 136 $, l’aspirateur robot haut de gamme 500 $ + ECOVACS DEEBOT 711 pour 299,99 $ aujourd’hui seulement, l’aspirateur vertical ultime pour les poils d’animaux en vente pour seulement 139,99 $, une éruption d’une journée sur Greenworks outdoor outils électriques, 5 $ de rabais sur les adaptateurs muraux Omnia incroyablement compacts qui peuvent charger rapidement votre ordinateur portable et votre smartphone en même temps, et votre dernière chance d’obtenir le Fire TV Stick 4K d’Amazon pour seulement 34,99 $, le prix le plus bas de 2020. ci-dessous toutes les meilleures offres quotidiennes de samedi, et vous trouverez des réductions encore plus importantes ici sur Amazon.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Geoff Robinson Photography / Shutterstock

.