Vente des Fêtes: Libérez-vous d'iCloud et des limitations du Finder avec DearMob iPhone Manager [Sponsored]

C'est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à DearMob en tant que sponsor de TMO cette semaine avec DearMob iPhone Manager. Un outil multifonctionnel pour sauvegarder, transférer et gérer vos données iOS / iPadOS, iPhone Manager vous offre des sauvegardes incrémentielles rapides, la possibilité d'exporter ou de restaurer de manière sélective des photos, de la musique, des contacts et plus, avec des options pour convertir ou crypter des fichiers dans le processus.

Et cette semaine, le coupon XMAS2019 vous permet de bénéficier d'une réduction de 50%, ce qui rend votre prix pour DearMob iPhone Manager pour Mac à seulement 29,95 $.

Les fonctionnalités de DearMob iPhone Manager incluent:

Sauvegarde et restauration incrémentielle sécurisée: Sauvegarde sélective, complète ou incrémentielle de l'iPhone / iPad et restauration en 1 clic, fréquemment utilisé avant de passer à un nouvel iPhone ou à la mise à jour vers le dernier iOS ou iOS 13. Vous pouvez même sauvegarder votre iPhone sur un disque dur externe.

Conversion de fichiers intelligente: Vous pouvez détecter et convertir automatiquement les formats non pris en charge par iOS tels que MKV en MP4 et OGG en MP3. De plus, vous pouvez faire pivoter automatiquement la vidéo pour une lecture en plein écran et compresser sans perte de grandes vidéos.

Transferts rapides: Selon les commentaires des utilisateurs, DearMob termine généralement le transfert de 100 photos 4K en environ 8 secondes, 100 chansons en environ 35 secondes et un film de 1 Go en 50 secondes.

Nous avons testé DearMob iPhone Manager en interne ici, et il a bien fonctionné pour nous dans nos tests. Les vitesses de copie comme indiqué ci-dessus ont certainement été confirmées, et la possibilité de faire des sauvegardes incrémentielles est vraiment la façon dont cela devrait être fait, ce qui rend les choses beaucoup plus rapides et plus efficaces.

Rendez-vous service et téléchargez DearMob iPhone Manager, et n'oubliez pas d'utiliser le coupon XMAS2019 pour bénéficier d'une réduction de 50% à l'achat. Pendant cette période des fêtes, il est bon de profiter de chaque remise que vous pouvez obtenir!