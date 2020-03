Vente surprise d’AirPods Pro, éruption de MacBook Air, Sonos, Instant Pot, 6 $ de prises intelligentes, vente Kindle, plus – .

Il y a tellement de bonnes affaires quotidiennes en ce moment, mais il y en a une en particulier qui nous a tous choqués. Dépêchez-vous et vous pouvez marquer des AirPods Pro sur Amazon au prix le plus bas de tous les temps, correspondant à la remise du détaillant du Black Friday de l’année dernière. Ils sont épuisés, ce qui ne devrait pas être autant un choc, mais vous pouvez toujours les commander maintenant à bas prix. Les commandes expédiées dans environ une semaine la dernière fois qu’elles ont été remises et épuisées, vous n’aurez donc pas du tout à attendre. Et si vous ne voulez pas attendre du tout, les autres modèles d’AirPod d’Apple sont également réduits aujourd’hui.

Les autres meilleures offres de lundi incluent le retour surprenant des prix du Black Friday sur les écouteurs sans fil antibruit Sony WH1000XM3, une vente d’un jour qui réduit les modèles de MacBook Air renouvelés à seulement 749,49 $, plus de 100 $ de réduction sur la Sonos Playbase que tout le monde aime tant, une vente d’une journée qui réduit le Pot Aura instantané de 130 $ à seulement 59,99 $, 120 $ de rabais sur un presse-agrumes à mastication lente pour une seule journée, les bouchons intelligents Alexa et Google les plus vendus pour seulement 5,99 $ chacun avec le code de coupon 7WIMIMTR, un seul câble qui peut recharger à la fois votre iPhone et votre Apple Watch pour seulement 11 $, lecteurs Kindle et Kindle Paperwhite étanches en vente à leurs prix les plus bas de 2020, jusqu’à la moitié des extensions Wi-Fi les mieux notées, excellents interrupteurs intelligents à partir de seulement 9 $, le meilleur accessoire Fire TV jamais réalisé pour seulement 22 $, une vente d’une journée sur les haut-parleurs Bluetooth portables les plus vendus, et plus encore. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Source de l’image: Paul Sakuma / AP / Shutterstock

