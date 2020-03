Vente surprise de Fire Stick, 6 $ de prises intelligentes, 16 $ d’extension de portée Wi-Fi, 135 $ d’aspirateur robot, plus – .

Le dimanche est là et il a apporté une tonne de bonnes affaires quotidiennes avec lui! Les points forts de la rafle d’aujourd’hui comprennent un ensemble génial qui vous donne un Stick Fire TV 4K de 50 $ et un point d’écho de 50 $ pour seulement 79,98 $ au total, la folle caméra sans fil de 36 $ qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour 28,79 $ ou le tout nouveau modèle amélioré avec un 5- appareil photo mégapixels qui peut réellement zoomer pour 49,49 $ au lieu de 66 $, l’aspirateur robotique populaire ECOVACS DEEBOT 500 pour 134,99 $ et l’aspirateur robotique haut de gamme ECOVACS DEEBOT 711S 550 $ pour 199,99 $ (c’est une affaire folle!), un une journée de vente sur l’équipement d’alimentation extérieure Greenworks 40V qui vous préparera pour le printemps, un ensemble d’accessoires de pot instantané de 15 pièces pour seulement 29,99 $ lorsque vous coupez le coupon sur place, le prolongateur de portée Wi-Fi le plus vendu sur l’ensemble d’Amazon site Web pour seulement 15,99 $, les mini-fiches intelligentes Wi-Fi les mieux notées qui fonctionnent avec Alexa et Google Assistant pour seulement 6 $ pièce lorsque vous coupez le coupon de 20%, et le disque dur hybride Seagate FireCuda Gaming 2 To pour seulement 59,99 $. Découvrez toutes les meilleures affaires d’aujourd’hui ci-dessous.

Pack Fire TV Stick 4K avec Echo Dot (3e génération – charbon)

79,98 $

Endoscope sans fil DEPSTECH, IP67 étanche WiFi Endoscope Inspection 2.0 mégapixels HD Serpent…

28,79 $

Endoscope sans fil DEPSTECH, endoscope HD ultra-mince 5.0MP, caméra d’inspection zoomable avec…

49,49 $

ECOVACS DEEBOT 500 Aspirateur robotique avec aspiration de puissance max., Jusqu’à 110 min d’autonomie, dur F…

134,99 $

ECOVACS DEEBOT 711S Aspirateur robotique avec cartographie visuelle Smart Navi 2.0, Max Power Suctio…

199,99 $

Économisez sur l’équipement d’alimentation extérieur Greenworks 40 V

99,86 $ – 349,99 $

Accessoires pour casserole instantanée 5,6,8 Qt, ensemble d’accessoires pour autocuiseur PECHAM comprenant 2 cuiseurs vapeur…

29,99 $

TP-Link | Prolongateur de portée WiFi N300 | Jusqu’à 300 Mbps | Extendeur WiFi, répéteur, amplificateur de signal Wifi…

15,99 $

Aoycocr Wi-Fi Smart Plugs – Pack de 4 Aucun concentrateur requis Prise 2,4 GHz avec télécommande, Schedule /…

23,99 $ (6 $ chacun)

Seagate FireCuda Gaming (Compute) 2 To SSD Solid State Hybrid Drive Performance SSHD – 2.5 Inch SATA…

59,99 $

